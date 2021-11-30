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Текст:   Марина Трубилина 
19:06 30.11.2021

Ипотеку берут чаще, но выплачивают дольше

В октябре в России было выдано 161 784 ипотечных кредита. Это на 4 071 кредит, или на 2,6% больше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Центробанк.

Объем выданных кредитов также превысил значения прошлого месяца: если в сентябре россияне получили 476,8 млрд рублей, то в октябре уже 500,6 млрд. Количество выданных кредитов после резкого падения в июле и августе нынешнего года из-за изменения программы льготной ипотеки растет второй месяц подряд. Сейчас оно сопоставимо с выдачами июля-августа 2020 года, когда спрос активно стимулировала недавно запущенная льготная программа.

Фото: iStock
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В то же время продолжает расти средневзвешенный срок ипотеки. В октябре кредиты брали в среднем уже на 251 месяц, в сентябре - на 247 месяцев. Для сравнения, в мае 2020 года период ипотечных выплат был минимальным за последние два года - 214 месяцев.

Средневзвешенная ставка немного снизилась - с 7,7% в сентябре до 7,73% в октябре.

По сравнению с октябрем прошлого года объемы выдачи ипотеки упали на 8,4%, а количество - на четверть (было 212 тысяч). Однако октябрь 2020 года был одним из пиковых месяцев по выдаче ипотеки, поскольку предполагалось, что к 1 ноября программа ипотеки с господдержкой перестанет действовать.

Ранее в Аналитической записке об оценке потенциального спроса на ипотеку ЦБ отмечал, что уровень проникновения ипотеки в России уже в 2017 году превышал уровень большинства других стран с формирующимися рынками и составлял 15% от взрослого населения.

При условии сохранения текущих тенденций к 2030 году он может достичь уровня развитых стран. Однако среднедушевые доходы и российская экономика еще не выйдут на соответствующие развитым странам уровни к 2030 году даже с учетом предпосылки о повышенных темпах роста ВВП. Поэтому устойчивость таких темпов развития ипотеки в России вызывает опасения, отмечают в ЦБ.

В 14 регионах (включая Москву и Санкт-Петербург) обслуживание ипотеки уже проблематично с точки зрения средних по региону доходов. В случае роста цен на жилье на 10 и 20% количество таких регионов вырастет до 27 и 37 соответственно. Таким образом, круг потенциальных регионов для массового вовлечения в ипотеку сужается из-за опережающего роста цен на жилье по сравнению с ростом доходов.

Фото: Photoxpress
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С учетом различных факторов число семей, которые потенциально смогут обслуживать ипотеку на новостройки до середины 2025 года, не превысит в целом три-четыре миллиона, считают в ЦБ. После этого спрос будет расти только за счет взросления и повышения финансового благосостояния младших поколений. Он оценивается примерно в 250 тысяч семей в год, что в четыре раза меньше, чем в предшествующие годы. Активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы чревато резким падением спроса в 2026-2030 годах, что негативно скажется на рынке жилья и строительстве.

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