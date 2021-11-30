Испанский остров Пальма еще немного "подрос"

Канарский остров Пальма, на котором уже 70 дней извергается вулкан, опять увеличился в размерах. Потоки лавы, как и в первые дни после начала извержения, снова достигли моря. И теперь остров на почти 50 гектаров больше своих первоначальных размеров.

По наблюдению ученых, лава двигалась в минувший понедельник необычайно быстро, ее скорость составила примерно один метр в секунду. В то же время отмечается некоторое снижение активности вулкана, по крайней мере, в главном конусе, однако говорить о скором прекращении извержения пока рано: лава выходит на поверхность из новых трещин.

Тем временем местные власти обратили внимание на некоторый рост популярности окрестностей вулкана у туристов. Они приезжают на выходные, чтобы понаблюдать за извержением, особенно в ночное время. В связи с этим всех приезжих просят носить в целях безопасности светоотражающие жилеты.