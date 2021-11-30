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30.11.2021 07:00

ЮУрГУ запускает новые образовательные программы по искусственному интеллекту

Двадцать первый век - прорывной в сфере распространения искусственного интеллекта во всех областях общественной жизни. Сейчас очень сложно найти какой-либо вид деятельности, который не затронут современными высокотехнологичными устройствами. Но здесь встает серьезная проблема с кадрами. С искусственным интеллектом могут работать только обученные люди. Даже самому талантливому врачу или инженеру на заводе эти интерфейсы могут показаться сложными. Южно-Уральский государственный университет взял на себя задачу - обучить молодые умы нашей современности необходимым навыкам.
Фото: Олег Игошин Фото: Олег Игошин
Фото: Олег Игошин

Это стало возможным благодаря гранту в размере 37 миллионов рублей на разработку программ бакалавриата и магистратуры по профилю "искусственный интеллект". Южноуральский вуз стал одним из числа 21 университета-победителя. Заявки подавали более 120 университетов страны. ЮУрГУ по количеству баллов занял четвертую строчку, опередив даже знаменитую Бауманку, Томский государственный университет, а также Уральский федеральный университет и другие серьезные вузы.

"Конкурс не самый простой. И условия участия были трудными в исполнении. Так, университет, подающий заявку, должен был привлечь не менее пяти региональных партнеров-университетов, которые будут участвовать в реализации новых образовательных программ. То есть мало было разработать новые программы, надо было еще найти вузы, которые вместе с нами внедрят их в учебный процесс. Нашими партнерами стали крупнейшие вузы региона: Челябинский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Уральский государственный университет физической культуры, - рассказывает проректор по информатизации, доктор физико-математических наук, профессор ЮУрГУ Леонид Соколинский. - Еще одно условие - программы должны разрабатываться с ведущими IT-компаниями. Дополнительные баллы давали тем участникам, кто в реализации программ будет сотрудничать с зарубежными университетами. Со всеми условиями мы справились и даже больше: вместо необходимых четырех магистерских программ, мы разработали семь плюс один модуль в программе специалитета "Искусственный интеллект в медицине" - для нашего партнера Южно-Уральского государственного медицинского университета. В рамках гранта также будут запущены две новые программы бакалавриата".

Грант предусматривает создание учебных программ, направленных как на подготовку непосредственно профессиональных программистов, которые будут создавать сами программные механизмы, так и специалистов в других сферах, где может быть применен искусственный интеллект: педагогика, медицина, спорт, сельское хозяйство, металлургия, робототехника.

Новые магистерские программы будут запущены уже в предстоящую приемную кампанию. Возможность обучиться по программе бакалавриата в сфере ИИ появится у студентов в 2023 и 2024 годах.

Пресс-релиз предоставлен Южно-Уральским государственным университетом

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