Кабмин выделит Фонду социального страхования более 53,5 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении Фонду социального страхования свыше 53,5 миллиардов рублей.

"За счет этих средств продолжится предоставление пособий по временной нетрудоспособности", - подчеркнул он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. По словам главы кабмина, в условиях пандемии на ФСС легла серьезная нагрузка.

На президиуме Мишустин также заявил о предоставлении дополнительных пяти миллиардов рублей на страховые выплаты медицинским работникам.