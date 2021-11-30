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30.11.2021 17:40
Рубрика: Общество

Как нацпроект "Демография" помогает мамам

Текст: Захар Алексеев, Ирина Штерман
В последнее воскресенье ноября в России отметили День матери. Мамам в жизни - труднее всех: и рожать, и кормить, и воспитывать...
У Татьяны Новиковой - семеро детей. Мама будет учиться на дизайнера. Фото: Из архива семьи У Татьяны Новиковой - семеро детей. Мама будет учиться на дизайнера. Фото: Из архива семьи
У Татьяны Новиковой - семеро детей. Мама будет учиться на дизайнера. Фото: Из архива семьи

В семье Сергея Ляшенко и Татьяны Новиковой из села Едогон Тулунского района Иркутской области семеро детей. Многодетные родители с самого начала действия нацпроекта "Демография", с 2019 года, получали ежемесячные выплаты на младшую дочку Софию до исполнения ей трех лет. Ее размер составляет в южных районах области 12 246 рублей, а в северных - 16 005 рублей.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Конечно, это было хорошее подспорье для семейного бюджета, - вспоминает Татьяна. - Судите сами, трое старших детей - студенты, трое - школьники и еще малышка. У нас, конечно, большое хозяйство, которым мы и живем: огород, скот, птица. Но без помощи государства в тот период было бы намного сложнее".

В Волгоградской области размер выплаты на детей до трех лет чуть меньше, чем в Иркутской. В этом году сумма выплаты составляет 10 414 рублей. "Нашему первенцу - два с половиной месяца, - рассказала Ольга Топилина, жительница станицы Нехаевской. - Малыш каждый день дает нам новый повод для радости. А ежемесячная выплата - очень хорошее подспорье. Например, деньги идут на покупку памперсов, одежды. Любая мама знает, насколько быстро растут детки".

Не успеешь оглянуться - пора в ясли устраивать. По всей стране тоже в рамках нацпроекта "Демография" строят детские сады с ясельными группами. Это дает возможность и детей до трех лет устроить. Уже дополнительно открыто 170 тысяч ясельных мест. В той же Волгоградской области, в рабочем поселке Новониколаевском, открыли новый детский сад на 144 места. В двухэтажном здании есть кабинет природоведения, музыкальный и физкультурный залы .

Теперь мамы могут раньше выйти на работу. Или бесплатно обучиться новой профессии, повысить квалификацию, даже открыть свое дело. Татьяна, многодетная мама из Петропавловска-Камчатского, обратилась в центр занятости населения в поиске подходящей работы. Бесплатно прошла обучение по программе "Предпринимательство".

Специалисты центра занятости помогли составить бизнес-план для мини-кондитерской. И буквально месяц назад, многодетная мама успешно защитила его на заседании комиссии центра занятости и получила единовременную финансовую помощь.

Сейчас Татьяна уже присматривает оборудование для своей кондитерской.

Общество Семья и дети

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