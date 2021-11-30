Как не стать коммунальным должником, уезжая на дачу или в отпуск

Если изучить коммунальные жалобы в социальных сетях, то одной из самых распространенных станет история о долгах, которые возникли на пустом месте, например пока хозяева квартиры проводили лето на даче. В городских апартаментах в это время никто не жил, воду не лил, свет не включал и показания счетчиков, само собой, не передавал. Все вроде бы логично. Однако на деле такая логика выливается в многотысячные долги и разборки с управляющей компанией и поставщиками коммунальных ресурсов. В чем же дело? Попробуем разобраться.

Полмиллиона за воду

Вот одна из таких свежих историй. Многодетная московская семья в составе 15 человек прописана в доме 7, корпус 2, на улице Кустанайская, это в районе Зябликово. Правда, почти три года семья в этой квартире не жила и показания счетчиков никто не передавал - зачем, если цифры там не меняются? "Управляющая организация сначала рассчитывала плату по среднемесячному объему, а потом стала начислять, исходя из нормативов потребления и количества зарегистрированных жильцов, - рассказали в Мосжилинспекции. - Учитывая, что в квартире зарегистрированы все члены семьи, затраты на оплату водоснабжения значительно возросли. Так накопилась задолженность на общую сумму 485 тысяч 372 рубля".

И это только за воду! В инспекции говорят, что коммунальщики действовали верно: федеральный закон предписывает при отсутствии показаний счетчиков первые три месяца начислять плату по средним показаниям за предыдущие полгода, а потом считать по нормативу, да еще и с повышающим коэффициентом 1,5. Норматив в столице, к примеру, по воде - почти 7 м3 холодной на человека в месяц и чуть больше 4,7 м3 горячей. Умножьте эти цифры на 1,5 и число прописанных в квартире людей - итог наверняка превысит привычные объемы потребления в разы. Так что полугодовое отсутствие дома может обойтись в астрономические суммы в платежке. А уж если к счетчикам не подходить три года...

Логику таких правил понять можно. Вот уехали вы на дачу и показания передавать перестали, но откуда коммунальщикам знать, почему? Может, вы решили стать злостным должником? Или просто забыли, а воду активно льете, электроэнергию жжете? Поэтому и начисляют по нормативам, будто бы счетчика у вас и нет.

Так что же, многодетные родители сами во всем виноваты? Не совсем. Дело в том, что если счетчики исправны и вы просто не подавали их показания, то после подачи показаний и их проверки вам должны сделать перерасчет. А в случае с нашей историей в УК это делать отказались, причем показания приняли, но сказали, что с них теперь просто начнут новый учет. А что было то было, платите полмиллиона. Убедить коммунальщиков изменить позицию смогли только жилищные инспекторы - после их проверки семье все же сделали перерасчет.

Но повторять эту историю эксперты никому не советуют. Во-первых, на споры с коммунальщиками можно потратить много месяцев и нервов - они вам уже начислили долг и просто так отказываться от него не станут. Во-вторых, можно попасть в куда более неприятную ситуацию. Ладно, если вы уехали на лето на дачу и не подавали показания - вам насчитают по среднему, большой долг накопиться не успеет. А вот если повторять такой трюк на протяжении года-другого, то можно упустить срок поверки счетчика. Он есть у каждого прибора учета - при его наступлении нужно провести поверку, то есть вызвать специалиста, чтобы тот проверил, что счетчик работает корректно. Не сделаете этого - и прибор будет считаться неисправным. И тогда в перерасчете вам могут отказать на веском основании - никакие жалобы не помогут. Потому что формально счетчик ваш ничего считать не мог, а вовремя делать поверку - обязанность владельца прибора. Правда, сейчас это не касается приборов учета электроэнергии - с лета прошлого года их меняют и поверяют энергетики, причем бесплатно для жильцов. Но в любом случае совет один - поехали на дачу, в командировку, просто не живете дома, все равно каждый месяц подавайте показания счетчиков. Пусть нулевые, но подавайте - благо сейчас это можно сделать в пару кликов из любой точки мира. Так вам никто лишнего не насчитает.

Верните деньги

Надо сказать, что только с помощью Мосжилинспекции москвичам каждый год возвращают десятки миллионов рублей, переплаченных за коммуналку. И дело далеко не всегда в счетчиках, управдомы нередко и сами завышают цифры в платежках или не спешат разбираться в ошибках, из-за которых порой образуются искусственные долги. Поэтому за своими платежками лучше внимательно следить и, если цифры вам непонятны, прояснять ситуацию сразу, а не ждать у моря погоды.

Вот наглядный пример. Жительница дома N 6 на улице Петра Романова поставила водяные счетчики всего год назад. Прежде, как и положено, рассчитывалась за расход по нормативам - цифры выходили внушительные, но женщина все оплачивала. Как только поставила счетчики, расходы резко снизились. Она обратилась в инспекцию, и там стали проверять документы и платежки. Стало очевидно, что с 2017 года до момента установки счетчиков москвичке считали расход воды и водоотведения даже выше нормативов. Из-за такой ошибки, вольной или невольной, она переплатила чуть больше 111 тысяч рублей. Теперь за воду ей не придется платить несколько лет - переплата пойдет в счет будущего потребления.

Другая москвичка, живущая в доме N 11, корпус 1, на Славянском бульваре, тоже платила за ЖКУ исправно и в срок. Однако от угроз скорого отключения коммунальных услуг за долги ее это не уберегло. Оказалось, что в этом доме жителям приходят две платежки - одна основная, за содержание жилья и коммуналку, а вторая только за капремонт. "Собственница оплачивала обе квитанции вовремя и в полном объеме. Однако, как выяснилось, из-за технической ошибки вся оплата поступала на один счет. В результате образовалась переплата по взносам на капитальный ремонт, а по счету за коммунальные услуги - долг", - разобрались в жилищной инспекции. Больше 16 тысяч москвичке в итоге перезачли, но для этого пришлось потратить немало сил.

Кстати

Куда жаловаться

Если договориться о перерасчете с УК или поставщиком ресурсов не получается, обращайтесь в Мосжилинспекцию - там уже не раз выступали арбитрами в такой ситуации. Сайт ведомства. И уезжая надолго из дома, не забывайте каждый месяц подавать показания - хоть нулевые, хоть примерные. Со счетчиком сверитесь потом.