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30.11.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Как новый штамм коронавируса "омикрон" скажется на движении рубля

Текст: Георгий Панин
Неделя, на которой начинается декабрь, для финансовых рынков и рубля проходит в основном под знаком "омикрона". Этот новый штамм коронавируса поверг в падение рисковые активы и может выступить важным ньюсмейкером в ближайшие дни.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что ждать от валют в ближайшее время:

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Сейчас происходит некоторое осмысление после эмоционального шока. Многое будет зависеть от того, насколько опасным и невосприимчивым к вакцинам окажется новый штамм. Пока нет ясного представления об этом, цены рисковых активов не будут отражать определенности в движениях.

Котировки Brent поднимаются в начале недели к отметкам выше 74 долларов за баррель после падения с 82,6 к минимумам месяца - 72,1 доллара. Доллар с вершин около 76 рублей снижается в диапазон 74-75 рублей, евро - к 83,5-84,6 рубля.

С такой диспозицией вступаем во вторник. Данные диапазоны, вероятно, сохранятся в последний день месяца, если не появятся новые важные сообщения относительно южноафриканского штамма.

Рынок обратит внимание 30 ноября и 1 декабря на выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, министра финансов США Джанет Йеллен, представителей Европейского центробанка, а также на индекс потребительских цен в еврозоне. В пятницу выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Инвесторы станут изучать эти события, с точки зрения оценки будущей денежной политики регуляторов в условиях, изменившихся из-за "омикрона". Ведь если его опасность высока, то ФРС может повременить с объявленным сворачиванием финансового стимулирования экономики. И если вирус бьет по ценам рисковых активов, то продолжение мягкой политики способно поддержать их.

Здесь очень важными могут оказаться традиционно значимые отчеты по рынку труда в США в среду и в пятницу, а по еврозоне - в четверг. Занятость, зарплаты - исключительно сильный критерий для определения успешности экономики и целесообразности стимулирующей политики регуляторов.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Особое значение будет иметь заседание ОПЕК 2 декабря. Высвобождение стратегических запасов нефти в США и у их партнеров - демарш против ОПЕК+ от Джозефа Байдена - может вызвать ответную реакцию замедления восстановления добычи со стороны стран-экспортеров. Это было бы определенным позитивом для нефтяных цен и рубля.

Таким образом, неделя обещает стать насыщенной. Однако "омикрон" внес неопределенности в движения котировок на ближайшие дни. В результате диапазон их на текущей пятидневке может оказаться существенным. Курс доллара будет двигаться в коридоре 73-76 рубля, курсе евро - в рамках 83-86 рублей.

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