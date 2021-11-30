Как предки человека лишились хвоста

В знаменитой книге Корнея Чуковского "От двух до пяти" мальчик, посетивший зоопарк, недоумевал, почему у человека нет хвоста. Поразительно, но до сих пор и у науки нет однозначного ответа на этот вопрос. Впрочем, нет хвоста не только у человека, но и у многих наших "родственников" - шимпанзе, горилл, орангутангов, гиббонов. Эта группа гоминоидов ведет свое происхождение от общего предкового вида, жившего около 25 миллионов лет назад. И уже у него хвоста не было, а, соответственно, не было и у всех его потомков.

Как же гоминоиды лишились хвоста? Понятно, что виновата одна или множество мутаций, которые так изменили ход эмбрионального развития, что рождаться эти животные стали без хвоста. Он мог понемногу укорачиваться, накапливая множественные мутации с малым эффектом, или пропасть сразу, за счет какой-то мутации с сильным эффектом. Чтобы найти ответ, ученые провели генетического исследование и описали сценарий этого важнейшего для нашей эволюции события. Все началось с появления в одном из конкретных генов наших предков нового элемента. (В одном из интронов гена TBXT общего предка человекообразных появилась новая копия элемента Alu).

Как следствие, некоторые особи сразу потеряли хвост, у некоторых он стал укороченным. Вероятно, такие изменения дали какое-то преимущество таким особям, и мутация была поддержана отбором. Со временем нашлись и другие мутации, которые 25 миллионов лет назад усилили свое влияние и дали какие-то преимущества бесхвостым. Но вот какие конкретно, пока остается неясным.