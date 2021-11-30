Как увеличить продолжительность жизни с помощью голодания

Но как конкретно себя ограничивать? И здесь на выбор предлагается целый "букет" вариантов. Ученые из Калифорнийского университета решили разоб-раться с голоданием. Итог этого исследования один из самых авторитетных научных журналов Nature признал настолько важным, что опубликовал его на своих страницах.
Ученые разделили мух на четыре группы с разными графиками питания. В первой доступ к пище был неограничен все 24 часа, во второй доступ ограничили 12 часами, а затем 12 часов голода, в третьей 24 часа доступа сменялись 24 часами голода, в четвертой 20 часов голодания и последующие неограниченное кормление. Лучший результат показал последний режим: продолжительность жизни увеличилась в среднем на 15 процентов.
Но есть важнейший нюанс. После 20-часового голодания жить дольше стали только те мухи, которые голодали ночью и приступали к приему пищи около обеда. Зато те, которые голодали весь день и питались только ночью, аксакалами не стали. Именно эта зависимость от времени оказалась для ученых ключом к разгадке, как голодание связано с долголетием. Выяснилось, что ликвидация продуктов обмена начинается после голодания, которое происходит ночью. Данный процесс назван аутофагией. Он способен замедлять старение за счет "очистки" и повторного использования поврежденных компонентов клетки. Когда любой из этих процессов нарушался, диета не влияла на продолжительность жизни животных.
Конечно, не все, что характерно для дрозофил, можно переносить на человека. И тем не менее, чтобы разобраться в работе нашего организма, ученые экспериментируют именно на дрозофилах. Дело в том, их биологические часы схожи с человеческими и примерно 70 процентов генов у нас аналогичны. Похожи и механизмы старения, но живут мушки всего два месяца, поэтому их удобно использовать в качестве модельного организма.