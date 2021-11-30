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30.11.2021 19:05
Рубрика: Общество

Как увеличить продолжительность жизни с помощью голодания

Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Чтобы дольше жить, надо меньше есть. А еще лучше периодически голодать. Это единственный на сегодня рецепт долголетия, с которым согласны практически все геронтологи. По поводу множества остальных мнения расходятся.
Оказывается, голодать надо строго по часам. Фото: iStock Оказывается, голодать надо строго по часам. Фото: iStock
Оказывается, голодать надо строго по часам. Фото: iStock

Но как конкретно себя ограничивать? И здесь на выбор предлагается целый "букет" вариантов. Ученые из Калифорнийского университета решили разоб-раться с голоданием. Итог этого исследования один из самых авторитетных научных журналов Nature признал настолько важным, что опубликовал его на своих страницах.

Фото: iStock
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Ученые разделили мух на четыре группы с разными графиками питания. В первой доступ к пище был неограничен все 24 часа, во второй доступ ограничили 12 часами, а затем 12 часов голода, в третьей 24 часа доступа сменялись 24 часами голода, в четвертой 20 часов голодания и последующие неограниченное кормление. Лучший результат показал последний режим: продолжительность жизни увеличилась в среднем на 15 процентов.

Но есть важнейший нюанс. После 20-часового голодания жить дольше стали только те мухи, которые голодали ночью и приступали к приему пищи около обеда. Зато те, которые голодали весь день и питались только ночью, аксакалами не стали. Именно эта зависимость от времени оказалась для ученых ключом к разгадке, как голодание связано с долголетием. Выяснилось, что ликвидация продуктов обмена начинается после голодания, которое происходит ночью. Данный процесс назван аутофагией. Он способен замедлять старение за счет "очистки" и повторного использования поврежденных компонентов клетки. Когда любой из этих процессов нарушался, диета не влияла на продолжительность жизни животных.

Ликвидация продуктов обмена начинается после голодания ночью

Конечно, не все, что характерно для дрозофил, можно переносить на человека. И тем не менее, чтобы разобраться в работе нашего организма, ученые экспериментируют именно на дрозофилах. Дело в том, их биологические часы схожи с человеческими и примерно 70 процентов генов у нас аналогичны. Похожи и механизмы старения, но живут мушки всего два месяца, поэтому их удобно использовать в качестве модельного организма.

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