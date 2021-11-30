Как в Израиле можно получить бонусы и заработать на сборе мусора

В Израиле заработало мобильное приложение Clean Coin (в переводе на русский - "Чистая монета", "ЧМ"), с помощью которого можно получать бонусы за сбор мусора, а затем расплачиваться ими в магазинах и за услуги. Фактически эта бизнес-модель позволяет заработать не только на уборке мусора и отходов производства, но и на информации о местах их скопления.

Через это приложение в смартфоне израильтяне сообщают о свалке мусора и получают за это бонусы. Фото: AFP

Стартап представляет собой социально-альтруистический проект, в котором за каждый заполненный мусором мешок можно заработать десять виртуальных монет. Причем не обязательно самому обывателю складывать мусор с улицы в мешок. Достаточно сфотографировать свалку, отметив ее местоположение, и выложить снимки на интерактивной карте платформы "ЧМ". Соучредитель и генеральный директор сайта Адам Ран утверждает, что ему и его сотрудникам "достаточно просмотреть снимки, увидеть адреса скопления мусора и немедленно определить не только количество мешков, необходимых для его сбора, но и размер бонусов для приславшего снимок неравнодушного гражданина". За повышенным интересом к экологии могут стоять немалые финансовые траты. За каждую тонну несортированного мусора городские власти обязаны заплатить государству сумму, эквивалентную 1,8 тысячи рублей.

Бонусные "чистые монеты", которые зачисляются на счета добровольцев, использующих мобильное приложение. Их можно обменять на ряд товаров, а также на проживание в гостиницах.

Инициатива возникла не на пустом месте. Ежегодно в Израиле проводится "День Земли" - национальная инициатива по очистке открытых территорий, которая в этом году пришлась на 22 апреля. Этот день организуют Управление природы и парков, Национальная лотерея "Мифаль а-Паис" и Еврейский национальный Фонд. При этом активисты размечают календарь всеизраильской уборки на целый год. Определяются даже "ударные дни", когда в мероприятиях участвует значительная часть граждан.

Группы волонтеров, которые включены в местные экологические программы, сразу же откликнулись и на призыв "ЧМ". К ним присоединились также частные компании, включая двадцать пять брендовых компаний, вкладывающих средства "в экологическую эффективность, как в капиталистический проект". Государство тоже не остается в стороне. Одним из участником проекта "ЧМ" стал житель города Ришон-ле-Цион Михаил Свойский, бывший петербуржец, долгие годы возглавлявший в Израиле "Движение учителей-репатриантов". В Ришоне (так сокращенно называют этот город), находящийся в получасе езды от Тель-Авива, значительная часть населения представлена выходцами из бывшего Советского Союза. Поэтому в шутку его называют "Рашн ле-Цион".

"К проблеме уборки мусора и отходов в Ришоне относятся ответственно, - рассказал в беседе с "РГ" Свойский. - Недавно мэр Раз Кинстлих предложил запустить новый проект по уборке города и улучшению его внешнего вида. Одновременно начался набор так называемых "кураторов чистоты". Любой житель города, закончив специальные курсы, получает удостоверение куратора, дающее право совместно с муниципальными инспекторами отслеживать не только заваленные ненужной тарой и отходами дворы магазинов и предприятий, но и поведение нерадивых жителей, по сути совершающих экологические правонарушения".

Нетрудно догадаться, что "кураторы чистоты" стали первыми пользователями мобильного приложения "ЧМ". Но "кураторство" совершенно не обязательно для тех, кто готов зарабатывать "чистые монеты". Так, в Реховоте Исраэль Исаков и Хаим Бен-Яаков, недавние выпускники местного университета, уже получили, как они выразились, "очень чистые виртуалные монеты" и успели их потратить на отдых в гостинице. В переводе на деньги начисляемые "наградные" суммы примерно равны сданной стеклотаре: за пятьдесят непивных бутылок и жестяных банок можно получить 15 шекелей (около 356 рублей), за столько же пивных - 60 шекелей. На двоих ребята выручали за день примерно 350 шекелей. "Не ахти какая сумма, - говорит Исраэль, - но для нас важно, что наш город становится чище". Что касается Хаима, то он выразился просто по-философски: "На Святой земле мусора быть не должно!".

Небольшой по территории и населению Израиль находится на третьем месте в мире по числу компаний, котирующихся на NASDAQ - американской бирже, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний. Именно в Тель-Авиве размещается самое большое количество стартапов на душу населения в мире. Теперь израильтяне взялись и за такую сложную многоступенчатую технологическую операцию, как переработка мусора, пытаясь отказаться от его складирования на полигонах. Так, на месте знаменитой возвышавшейся десятилетиями горой свалки на окраине Тель-Авива теперь проводятся экологические выставки. На одной из них в 2014 году немецкий художник-инсталлятор Ханс-Юрген Шульт представил свою выставку под названием Trash People ("Люди из мусора"). В парке были установлены 500 фигур в человеческий рост, сделанных из мусора. По мнению художника, "нынешнее поколение людей живет в эпоху мусора и само рискует превратиться в мусор".

В Израиле изобретен самый эффективный метод сортировки твердых отходов - гидросепаризация. Эта технология разделения мусора на основе применения воды превращает в полезную продукцию до 80 процентов мусора.

Тем не менее и сегодня каждый израильтянин ежедневно производит 1,7 кг мусора, и за год в стране образуется почти 5 млн тонн твердых бытовых отходов. Из них 20 процентов перерабатывают на заводах, а 80 процентов пока еще приходится закапывать на полигонах в пустыне на юге страны.

Согласно амбициозной программе израильского министерства экологии, к 2030 году в стране будет перерабатываться 50 процентов всех бытовых отходов, 26 процентов - захораниваться, а 23 процента - сжигаться для производства электроэнергии.

Пункт сортировки отходов компании "ЭкоЛайн" в Москве. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Мнение

Николай Валуев, первый ­зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры:

- Отличная идея. В Госдуме мы подобное давно предлагаем. Я считаю, это хороший стимул для населения. Однако в Израиле не изобретен велосипед. К примеру, в СССР была распространена такая практика - за макулатуру выдавали талоны, за которые можно было получать книги. И бутылки, конечно, многие сдавали.

Сейчас по большому счету такой сбор внедрен только локально. Так, в Нижнем Новгороде хорошо развита система пунктов приема разных категорий мусора - за это население получает деньги. Это пользуется спросом, но это частная инициатива, а нам нужна государственная. Или хотя бы частникам не мешать.

Проблема в том, что пока что региональным операторам невыгодно раздельно собирать мусор, так как они работают от собираемого общего объема отходов. Часто "для галочки" ставятся разноцветные контейнеры, но люди иногда видят, что все это сваливается в один мусоровоз. Недостаточно развитая система раздельного сбора, а также переработки пока тормозит новации наподобие той, которую внедрили израильтяне.

Юрий Григорьев, член комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

- В целом идея мобильного приложения Clean Coin, набирающего популярность среди граждан Израиля, весьма интересна и актуальна сегодня, когда одной из наиболее острых проблем является утилизация твердых коммунальных отходов.

В крупных городах управляющими компаниями вопрос захламленности решается относительно быстро, чего нельзя сказать о регионах, отдаленных от федерального центра.

И здесь, вероятнее всего, стоит не забывать и о культуре обращения с отходами самих жителей, как это было в советское время. Однако и объемы мусора в те годы значительно были меньше тех, которые мы ежедневно производим сегодня.

Считаю идею с бонусами достаточно интересной, но на этом фоне актуальным становится и развитие предприятий с государственной поддержкой, принимающих вторсырье, а также слаженная и своевременная работа органов исполнительной власти на местах с региональными операторами по сбору и утилизации ТКО.

Подготовила Татьяна Замахина

А как у нас?

Отходы - на прилавок

В Иркутске пошли другим путем - людям предлагают не заработать на мусоре, а... заплатить за него. Региональная экологическая организация "Мой Байкал" в начале ноября открыла "супермаркет мусора", собранного на берегу уникального озера.

Полина Кайзер, руководитель отдела внешних коммуникаций ИРЭОО "Мой Байкал":

- У нас на сайте можно купить пластиковую бутылку, старые подгузники, пластиковый пакет, выброшенные батарейки. Да, цены немаленькие - пакет-маечка стоит 304 рубля, упаковка из-под быстрозавариваемой лапши - 180, алюминиевая банка из-под пива - 980, пара батареек - больше 10 тысяч рублей! Во столько мы оцениваем урон, наносимый природе обычными, казалось бы, предметами. Его размер для нас рассчитывал профессиональный эколог. Это не официальный расчет ущерба - подобная процедура сложная, трудоемкая, выполняется по специальной методике и требует много времени. Но речь же идет не о штрафах или компенсации в казну - это по сути пожертвования на работу волонтеров, собирающих мусор. Мы некоммерческая организация и свои акции по очистке берегов Байкала проводим на те деньги, которые удается собрать. Мы также хотели, чтобы люди задумались о том, что у каждого вида отходов есть экологический след, вред от него намного больше, чем может казаться. И наконец, мы хотели привлечь внимание к проблеме мусора на Байкале. И нам стали поступать отклики - люди пишут, что хотели бы стать волонтерами и присоединиться к нашим акциям.

Мы в среднем трижды за сезон выезжаем на прибайкальские территории - убираем или стихийные свалки, или просто замусоренные отдыхающими берега. Часть отходов отправляем на официальные полигоны. Часть отправляем в переработку.

Супермаркет вызвал интерес. За первые три дня пользователи купили мусора более чем на 50 тысяч рублей. Платили за мусор преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас ажиотаж немного стих, но мы хотим через месяц посмотреть, что получилось.

Подготовила Екатерина Дементьева, Иркутск

Мусор в топливо

Стартапы в сфере переработки отходов в России "взлетают" тяжело. Это связано в первую очередь с тем, что рынок продукции из твердых коммунальных отходов не сформирован. Это означает, что очень часто не находит спроса ни подобная продукция, ни сырье для ее производства - например, пластик, собираемый местным населением. Это особенно характерно для северных регионов, где себестоимость продукции на 20-30 процентов выше из-за "северного удорожания".

"В городе Апатиты существовала организация, которая занималась сбором полиэтилена, в этом сборе участвовали даже школьники, - рассказал советник генерального директора Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев. - Из этого пластика изготовлялись два вида продукции - песчано-полимерная тротуарная плитка и крышки для канализационных люков. Но предприятие просуществовало недолго, так как его продукция оказалась дорогой и не могла конкурировать с аналогичными товарами из других регионов".

Но северяне не опускают руки. В Мурманской области сегодня реализуется идея, подразумевающая перевод котельных, отапливающих жилфонд, на RDF-топливо (Refuse Derived Fuel - горючее, полученное из отходов). Правительство региона при поддержке регоператора по обращению с ТКО планирует запуск пилотного проекта, согласно которому на этот вид топлива предполагается перевести котельную, отапливающую Дровяное - один из микрорайонов Мурманска.

Технология производства RDF-топлива из местных отходов была разработана специалистами регоператора в 2019 году и испытана на собственной котельной установке в экотехнопарке, расположенном в поселке Междуречье. Исследования показали, что в общем объеме коммунальных отходов Мурманской области большую долю составляют пластик, бумага, картон и прочие горючие материалы, которые годятся для RDF-топлива. В качестве сырья для его производства можно использовать до 40 процентов отходов, поступающих на сортировку в экотехнопарк. В перспективе объема "мусорного" топлива может хватить для отопления примерно 80-100 десятиэтажных домов по 4 подъезда, что сопоставимо с населением небольшого города.

"Сегодня у нас уже есть договоренность с производителями RDF-котлов о том, что мы проведем пробные испытания именно здесь, в Дровяном, поскольку нагрузка котельной вполне подходит для продукции их производства", - отметил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Линию по производству RDF-топлива в Заполярье предполагается запустить в 2024 году.

Подготовил Алексей Михайлов, Мурманская область

Разделить и собрать

Даниил Медведев, исполняющий обязанности генерального директора регионального оператора по обращению с отходами в Белгородской области:

- Белгородская область является одним из семи субъектов РФ, на территории которого внедряется полноценный цикличный подход к обращению с ТКО. Сегодня, повышая охват населения раздельным сбором отходов, в том числе за счет развития сети вендинговых аппаратов по приему пластиковой и алюминиевой тары, мы увеличиваем процент полезных вторичных ресурсов и снижаем объем отходов, которые пойдут на захоронение. Пока запущенные в Белгороде фандоматы работают в тестовом режиме, но в них уже можно сдавать тару и накапливать бонусы, тем самым экономить свой бюджет и делать полезное дело. Бонусы за сданную тару можно поменять на баллы в магазинах-партнерах. За прошлую неделю белгородцы сдали в фандоматы 3678 пластиковой и алюминиевой тары, а за весь месяц тестового режима - 16 524 единицы вторсырья. За время работы вендинговых аппаратов в приложении авторизировались 938 человек. Один белгородец благодаря сданной таре собрал месячную плату за вывоз мусора - 88 рублей.

Подготовила Анна Скрипка, Белгород