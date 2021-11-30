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30.11.2021 17:37
Рубрика: Общество

Как в регионах проходит углубленная диспансеризация после ковида

Текст: Вера Черенева
Углубленную диспансеризацию после ковида, по оценкам Минздрава России, прошли уже не менее 300 тысяч человек. "РГ" продолжает знакомить с тем, как это делается в регионах.

В Петербурге на диспансеризацию граждан после ковида зовут врачи поликлиник. Они обзванивают переболевших, у кого более двух хронических недугов. Чаще всего это пациенты с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными и эндокринными заболеваниями. Эти люди тяжелее всего переносят коронавирус.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Минздрав: В углубленной диспансеризации нуждаются более 9 млн россиян

Классический пациент, которого ждет первоочередное направление, - с диабетом и ожирением в анамнезе.

Есть приоритет второго уровня, он касается всех перенесших коронавирус. Но здесь речь идет о тех пациентах, кто, заболев, обращался в поликлинику и имеет QR-код или справку, это подтверждающую.

В комздраве подчеркивают: сразу после выздоровления на диспансеризацию не возьмут. Должно пройти не менее двух месяцев, чтобы человек не представлял опасность. Тот, кто очень хочет пройти углубленную диспансеризацию, может не ждать звонка, а написать заявление на имя главврача.

Масса петербуржцев, заболев, просто самоизолировалась. И в статистику по ковиду не попали. По решению Смольного они тоже имеют право на углубленное обследование.

После ковида сдают "тест шестиминутной ходьбы". Его результаты укажут на проблемы с сердцем

Многие анализы людям в новинку. Например, если есть одышка - сдают "тест шестиминутной ходьбы". Человек ходит в максимально возможном темпе, а затем измеряют, сколько он прошел. Если меньше 550 метров, это может указывать на проблемы с сердцем. Тогда направляют на ЭКГ. Все проходят спирометрию - измерение объема и скорости дыхания. Многим назначают анализ на свертываемость крови.

Углубленная диспансеризация в Петербурге идет параллельно с обычной. Ее переболевший ковидом тоже должен пройти, ведь обследования совсем разные. Например, все сдают ЭКГ, а пациентам 40+ проводят обследование глазного дна. При углубленной диспансеризации это не предусмотрено.

Оба обследования организованы в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Общество Здоровье Национальные проекты 2019-2024 Диспансеризация населения

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