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30.11.2021 07:06
Рубрика: Культура

Снегопад на реке

Текст: Лю Цзунъюань (Перевод: Ли Цзо)
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо
Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо

В горах не видно птиц,
Мастер китайской каллиграфии написал посвящение российско-китайской дружбе

На дорогах уже ни души.

На реке в снегопад

Лишь одинокий рыбак.

江雪

柳宗元

千山鸟飞绝，

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁，

独钓寒江雪。

Азы китайской каллиграфии

云外甘霖落；

风中金叶飞。

撰联，书法 李佐

Ли Цзо

Строфы в подражание поэзии династии Тан (618-907)

Благодатный дождь пролился с заоблачной выси,

А ветер разметал златые листья.

Ли Цзо - художник слова

Ли Цзо родился в 1957 году в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета, после чего начал преподавать русский язык в Пекинском университете путей сообщения. С 1983 по 2010 год активно занимался переводами произведений русских и советских поэтов на китайский язык, издавал свои переводы в специализированных периодических изданиях по русской литературе. С 2010 по 2015 год Ли Цзо преподавал китайский язык в Белорусском государственном университете. С 2015 по 2018 год в качестве профессора читал лекции по поэзии и каллиграфии в Пекинском университете путей сообщения. В то время издал ряд переводов стихотворений древних китайских поэтов династий Тан, Сун и Юань, вел радиопередачу на Международном радио Китая, посвященную русской и китайской поэзии и переводу древних стихов.

Ли Цзо - лауреат ряда премий по переводу советской поэзии. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на Всекитайском конкурсе переводов в Нанкине в 1990 году. Кроме того, Ли Цзо - двукратный лауреат первой премии и пятикратный обладатель второй премии на конкурсах каллиграфов.

Фото: Медиакорпорация Китая
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С 2012 по 2015 год в Минске прошло четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь. В 2019 году в Москве Ли Цзо принял участие в Международной юбилейной выставке каллиграфии, приуроченной к 70-летию установления дипломатических отношений России и Китая.

Ли Цзо издал серию сборников переводов поэтических произведений Древнего Китая, в числе которых "Сто лирических стихотворений Ли Бо", "Сто избранных стихотворений династии Тан", "Шедевры китайской поэзии династий Тан, Сун и Юань" и др.

В настоящее время мастер Ли Цзо проживает в Минске.

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