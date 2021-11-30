"Кинопоиск" назвал главных русских кинозвезд ближайшего будущего

В специальном проекте "Новые русские" "Кинопоиск" представляет 12 молодых актеров, которые, по мнению сервиса, в ближайшем будущем станут главными звездами российского кино. С каждым из них записали интервью для небольшого документального фильма.

В число тех, кто представляет новую волну отечественного кино, вошли - Лена Тронина ("Happy End"), Сергей Гилев ("Чики"), Мария Мацель ("Перевал Дятлова"), Полина Гухман ("Маша"), Иван Мулин ("Перевал Дятлова"), Екатерина Агеева ("Фея"), Софья Володчинская ("Топи"), Александр Метелкин ("Перевал Дятлова"), Эльдар Калимулин ("Эпидемия"), Михаил Кремер ("Игра на выживание"), Михаил Тройник ("Чики") и Валентина Ляпина ("Мир! Дружба! Жвачка!").

- Я ходил в моря, был моряком, и в Индии у нас была долгая стоянка. Стояли мы месяц, смотрели фильмы на дисках. Посмотрели фильм "Начало" компанией из семи человек в одной каюте. Я сидел и говорил: "Вот я стану актером". А мне отвечали: "Ну давай, давай", - говорит Михаил Кремер.

Михаил Кремер. Фото: Предоставлено "Кинопоиском".

Герои проекта "Новые русские" - актеры в возрасте от 15 до 42 лет. Тем самым подчеркивается, что прийти в профессию можно в любом возрасте, и не важно, когда начнется твоя карьера.

Спецпроект "Новые русские" опубликован на сайте Кинопоиска и на YouTube-канале.