Китай наметил шаги по смягчению энергетического кризиса

Тревожные сводки, ежедневно приходящие из сферы мировой энергетики, наглядно иллюстрируют масштабы и глубину ее недуга, подобно пандемии коронавируса расползающегося по миру.

Наблюдая, в частности, за происходящим в Европе взрывным ростом цен на энергоносители, американский "Уолл-Стрит джорнел" метко назвал его "климатическим психозом", приведшим к дефициту топлива и скачку цен, ураганом пронесшимся по мировым энергетическим рынкам. В числе причин издание называет неработающие мощности ветровой энергетики, закрытие угольных шахт и атомных электростанций, сокращение поставок газа из России.

Кризис грозит распространиться на большее число стран и поколебать надежды на восстановление мировой экономики после пандемийных локдаунов. Оказывается, ажиотаж по поводу "зеленой" энергетики намного опередил способность наций отказаться от традиционного ископаемого топлива с надежными и прагматичными способами его добычи. Этот ценовой шок заставил вновь обратить внимание на уголь, который как товар считался практически мертвым.

Накануне предстоящей зимы строятся самые разные климатические прогнозы, однако и у самих метеорологов нет однозначного мнения по поводу зимней погоды. Не дай бог, говорят в Европе, если зима будет действительно холодной, то нехватка энергоресурсов может вызвать полномасштабный кризис.

Уже сейчас переживаемые трудности с энергообеспечением стали шоком для многих привыкших к стабильной жизни европейцев, забывших или еще не знакомых с тем, как отсутствие энергетической безопасности отражается на всех важнейших сферах жизни. В Британии - пустые полки в супермаркетах и очереди на заправках, в Нидерландах скачки цен на электроэнергию привели к закрытию самой крупной в Европе сети теплиц по выращиванию овощей.

Специалисты SHFRP New Energy работают над продукцией нового поколения, провинция Цзянсу, Китай. Фото: EPA

С 1 октября остановлен на техническое обслуживание из-за нехватки угля ряд тепловых электростанций в Германии. По словам представителя энергетической компании Steag, угольная генерация ФРГ оказалась сейчас в подвешенном состоянии из-за резкого подорожания угля, ставшего, в свою очередь, следствием высокой цены на газ.

По старой европейской привычке, в поисках виновника возникших неурядиц крайней всегда остается Россия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что высокий спрос на газ наблюдается во всем мире. Однако поставщики, такие как Россия, пока не в состоянии удовлетворить растущие потребности Европы и вместо этого в погоне за прибылью засматриваются на азиатские рынки. Европа же на 90 процентов потребляемого газа, по ее словам, зависит от импорта, и наша страна является крупным поставщиком "голубого топлива" на европейский рынок.

Cборочная линия завода солнечных панелей Trina solar. Яньчэн, провинция Цзянсу, Китай, 27 октября 2021 года. Фото: EPA

"Мировая экономика, - заявила недавно в Эстонии глава Еврокомиссии, - набирает темпы, и поэтому спрос на газ растет. Однако предложение на рынок не увеличивается соответствующим образом. Мы благодарны Норвегии, которая увеличила добычу, но Россия, похоже, на это не идет".

Однако никто из европейских политиков не обвинил РФ в каком-то несоблюдении ею контрактных обязательств по поставкам газа в Европу. Представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унгард, например, утверждает, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства, а рост цен на этот вид топлива провоцирует множество факторов, которые не связаны с деятельностью Москвы.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жосей Боррель охарактеризовал сложившуюся ситуацию на энергетическом рынке ЕС как чрезвычайную и ее смягчение увязал с дополнительными поставками газа из России. "У нас, - подчеркнул он в интервью испанской газете El Pais 11 октября, - по-прежнему есть потребность в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем было по контракту". Проблема газоснабжения, по его словам, имеет для Европы геополитическое значение.

У нашей страны есть свои объяснения кризисным явлениям в европейской энергетике, свидетелями которых мы являемся. О них российский президент упомянул 6 октября в ходе совещания с правительством по развитию энергетики.

Ужесточение национальных экологических стандартов в Китае ограничивает работу предприятий на полную мощность. Фото: EPA

Главное, на что обратил внимание Владимир Путин, это резкое изменение энергобаланса в Европе, произошедшее там за последние десять лет. Отдав предпочтение "зеленой" энергетике, европейские страны фактически отказались от эксплуатации угольных и атомных электростанций в пользу ветровых и тем самым поставили себя в серьезную зависимость от погодных условий. Прошедшее лето с сильной жарой и безветрием в европейских странах значительно сократило выработку ветряной энергии, и это пришлось компенсировать столь же значительным потреблением "голубого топлива". Сегодня страны Евросоюза еще и из-за недостаточно продуманных действий чиновников предыдущей Еврокомиссии имеют то, что имеют - дефицит энергоносителей.

Складывающаяся тревожная ситуация на этом рынке, по оценкам целого ряда авторитетных экспертов, выявляет пробелы в переходе к более чистым и устойчивым источникам энергии. Стремление к более экологическому росту, хотя разумное и неизбежное, опережает способность энергетического сектора хранить и транспортировать энергию, получаемую из возобновляемых источников. Потребность в балансировании энергетической системы, приходят к выводу аналитики Центра стратегических и международных исследований, сохранится со всеми проблемами и нестабильностью цен, которые влечет за собой такая задача.

Рабочие на строительной площадке высотного здания. Фото: REUTERS

К прискорбию правительств, соглашается редактор и основатель информационного бюллетеня о чистой энергии Себ Кеннеди в статье, опубликованной в английском издании The Spectator 11 октября, рост оптовых цен на газ и электроэнергию останавливаться не собирается. Фьючерсы на газ в Великобритании и ЕС торгуются на рекордном уровне в шесть раз выше, чем в прошлом году. При этом мировой импорт сжиженного природного газа в северо-западную Европу намного ниже обычного. "Почему?" - спрашивает он. Потому что суда-газовозы идут к тому, кто больше платит, а Азия всегда платила щедрее. У Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня газовых хранилищ гораздо меньше, чем в Европе, поэтому их поставщики энергии расплачиваются при поддержке государства.

Европейские чиновники, пишет дальше Себ Кеннеди, наверняка задаются вопросом, куда запропастился их "газ свободы", именно так назвал в свое время Дональд Трамп экспорт американского СПГ зарубежным союзникам Америки. А все туда же. Сегодня американский экспорт сжиженного природного газа идет в основном в Азию и Латинскую Америку.

Служащие автозаправочной станции в Пекине. Фото: EPA

В числе виновников переживаемого Европой кризиса в энергетике наряду с Россией чаще всего упоминается и Китай. Действительно, его энергетическая отрасль переживает сейчас сложные времена. Дефицит электроэнергии, обусловленный нехваткой необходимого количества энергоносителей, и прежде всего газа и угля, требующегося для работы тепловых электростанций, привел к периодическим отключениям электроснабжения промышленных предприятий и городской инфраструктуры в ряде китайских провинций. По имеющейся информации, нормирование электропотребления введено в 17 провинциях Китая, которые, по экспертным оценкам, дают 66 процентов ВВП страны. Больше других это почувствовали на себе три ключевых региона - Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун, на долю которых приходится до трети ВВП Китая.

Абсолютным лидером, обеспечивающим две трети произведенной в КНР электроэнергии, до сегодняшнего дня являются тепловые электростанции, работающие на угле. Вместе с тем, следуя общемировому тренду борьбы с глобальным изменением климата, еще в 2020 году на Генеральной Ассамблее ООН КНР открыто заявила миру, что предпримет все необходимые меры, чтобы к 2060 году достичь "углеродной нейтральности" или "нулевых выбросов", и это станет ее важнейшим вкладом в реализацию "зеленой энергетики". Пик выбросов углерода в атмосферу руководство Китая наметило, соответственно, к 2030 году.

Надо отдать ему должное в стремлении к экологически чистой энергетике. Так, по данным Государственного энергетического управления КНР, в 2020 году в стране были построены ветровые электростанции общей мощностью 71,67 ГВт, что является не только национальным (уровень 2019 года превышен втрое), но и мировым достижением. Мощность новых ветровых установок в других странах мира составила только 60,4 ГВт.

Тем не менее производство электроэнергии в Китае с помощью ветровых установок и солнечных батарей в 2020 году оказалось более чем в 7 раз меньше, чем на угольных ТЭС, и, следовательно, пока рассчитывать на возобновляемые источники энергии не приходится.

Вряд ли найдутся в мире скептики, сомневающиеся в способности Китая и его руководства успешно и оперативно решить задачу энергообеспечения страны и ее населения. "Нам необходимо подтвердить два основных факта, - писала в своей редакционной статье газета "Хуаньцю шибао". - Во-первых, у Китая достаточно энергомощностей, и нам нетрудно увеличить производство электроэнергии. Во-вторых, наша страна обладает отличной способностью макрорегулирования".

15 ноября Китай сообщил о росте ключевых экономических показателей. На снимке - посетители торгового центра в защитных масках. Фото: AP

С этим трудно не согласиться. В конце сентября Государственный комитет по развитию и реформам КНР объяснил, как планирует решить эту проблему. Прежде всего нарастить добычу угля для ТЭС, повысить квоты на закупки топлива за рубежом, увеличить производство и импорт природного газа.

Комиссия по урегулированию банковского и страхового бизнеса КНР, по сообщению агентства Bloomberg, предписала китайским банкам увеличить финансирование угольных и энергетических компаний.

Согласно документу, банки и другие финансовые учреждения страны должны уделять первоочередное внимание кредитованию шахт и электростанций, чтобы они могли увеличить производство угля и электроэнергии для уменьшения дефицита электроэнергии в стране и обеспечения стабильных поставок предстоящей зимой и весной. В целях поддержания стабильности цен банковские кредиты и финансирование строго запрещено использовать для спекуляции на рынках угля, стали и цветных металлов. Это предписание следует рассматривать как очередной шаг КНР по смягчению энергетического кризиса и обеспечению поставок энергоносителей будущей зимой.

Погрузка угля в порту Циндао, провинция Шаньдун, Китай. Фото: REUTERS

Крупнейшие угледобывающие районы Китая Шаньси и Внутренняя Монголия обязались увеличить добычу энергетического угля на 145 миллионов тонн по распоряжению Госкомитета по развитию и реформам КНР, сообщило китайское издание Caixin. Власти провинции Шаньси распорядились принять необходимые меры для повышения объемов производства на 98 шахтах, что позволит увеличить добычу энергетического угля до 55,3 миллиона тонн сверх ранее установленного плана.

Энергетический департамент правительства Внутренней Монголии издал распоряжение об увеличении добычи на 72 шахтах до максимального уровня. При этом единственным ограничением для повышения добычи может служить только соблюдение требований техники безопасности.

В официальных планах Пекина выйти на максимум потребления угля в 2025 году - 4,2 миллиарда тонн, после чего начать снижать его долю в энергобалансе. Фото: REUTERS

Решения по увеличению добычи угля в Китае произвели должное впечатление, на бирже в Чжэнчжоу энергетический уголь подешевел на 3,2 процента. Тем не менее в данной ситуации стране не обойтись без импортных поставок энергоносителей и прежде всего недостающего угля, газа и электроэнергии. Одним из главных партнеров по этим направлениям выступала Москва.

С 1 октября резко - почти в три раза - выросли поставки из России электроэнергии по линии электропередачи (ЛЭП) "Амурская - Хэйхэ", о чем населению Китая сообщило в своем репортаже Центральное телевидение КНР. Время работы соответствующей преобразовательной подстанции увеличивается с 5 до 16 часов. Это кардинально смягчит проблему с перебоями электроснабжения в северных районах Китая и особенно в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь с учетом максимальной мощности этой ЛЭП, составляющей 750 мегаватт-часов. За 30 лет ее работы китайская сторона получила 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Поставки газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое по сравнению с предыдущим годом, когда объем поставок составил 3,8 миллиарда кубометров. При этом среди всех поставщиков трубопроводного газа Россия по-прежнему поставляет его по самой низкой цене. В третьем квартале текущего года она составила 171 доллар за тысячу кубометров.

По данным Министерства энергетики РФ, в первом полугодии 2021 года наша страна экспортировала всего 107,3 миллиона тонн угля - на 9,8 процента больше в годовом исчислении. Поставки в Китай за этот период составили соответственно 24,15 миллиона тонн в сравнении с 16,2 миллиона тонн за тот же период 2020 года.

У Китая достаточно энергомощностей, и ему нетрудно увеличить производство электроэнергии. Угольная электростанция в Шанхае, Китай, 21 октября 2021 г. Фото: REUTERS

Активные поставки энергоносителей в КНР в 2021 году нашли отражение в росте двустороннего товарооборота. По данным Главного таможенного управления КНР, по итогам трех кварталов он вырос на 29,8 процента и составил 102,529 миллиарда долларов, а к концу года, по некоторым прогнозам, может составить 120 миллиардов долларов.

Решения

Растут поставки, а не цены

Китай наращивает добычу угля с октября текущего года, чтобы увеличить поставки и снизить цены в зимний отопительный сезон, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР (NDRC).

Производство в основных угледобывающих регионах Китая за последние годы повысилось до максимальных отметок. Фото: Медиакорпорация Китая

Максимальная суточная добыча 5-7 ноября достигла 11,93 миллиона тонн, что явилось рекордным показателем за последние годы, отмечалось в заявлении на веб-сайте ведомства. Тем не менее уже 11 ноября, на фоне усилий правительства Поднебесной по увеличению поставок для обеспечения электростанций топливом, суточная добыча угля в Китае достигла нового рекорда - 12,05 миллиона тонн угля.

По сообщению Государственного комитета по делам развития и реформ, цены на уголь будут неуклонно падать в будущем в связи с увеличением добычи и поставок угля в стране, а также увеличением его запасов на электростанциях и в портах. Этому будет способствовать и опубликованное NDRC "Уведомление о рыночной реформе внутрисетевых тарифов на угольную электроэнергию", призывающее местные отделы по делам развития и реформ уделять "пристальное внимание динамике рынка угля и электроэнергии и изменениям цен, а также активно работать с соответствующими департаментами для расследования и борьбы с ценовым сговором участников рынка, завышением цен, злоупотреблением доминирующим положением на рынке и т.д.".

Инициатива

Ведущие компании РФ и Китая создадут совместную рабочую группу

Компания "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в режиме видеоконференции провели четвертое заседание Совместного координационного комитета (СКК). Соглашение о его создании было подписано 15 мая 2017 года в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

В рамках соглашения между правительствами КНР и РФ в 2020 году поставки нефти в адрес CNPC составили 40 миллионов тонн. Фото: Александр Корольков

По сообщению пресс-службы российской компании, в ходе заседания представители "Роснефти" и CNPС обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, особый интерес для взаимодействия сторон представляют инициативы в области углеродного менеджмента. На заседании было принято решение об учреждении совместной рабочей группы по углеродному менеджменту в рамках СКК.

Медиакорпорация Китая отметила, что Совместный координационный комитет был создан для развития сотрудничества компаний по ряду стратегических направлений, включая взаимодействие в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами, научно-технических исследований, подготовки кадров, а также реализации перспективных проектов в сфере снабжения и нефтесервиса. Следующее заседание запланировано на четвертый квартал 2022 года.