Китай открывает третью фондовую биржу

В Пекине 15 ноября открывается третья в континентальном Китае фондовая биржа. Площадка Beijing stock exchange получила "нескромную" аббревиатуру BEST (омоформ английскому "лучший").

Открытие Пекинской фондовой биржи знаменует собой еще один важный шаг в качественном развитии китайского рынка капитала. Фото: EPA

Скромничать, впрочем, не стоит: новая биржа будет выполнять сразу две важные функции. По определению комитета по контролю над ценными бумагами КНР, это "поддержка развития малого и среднего бизнеса, продвижение национальной стратегии инновационного развития". Председатель КНР Си Цзиньпин назвал новую площадку "главным фронтом для обслуживания инновационных малых и средних предприятий".

На BEST будут торговаться акции компаний, работающих в сфере инноваций и высоких технологий. В первый день на площадке пройдут торги акциями 81 предприятия, в будущем их количество будет стремительно расти: сегодня позволяющим выйти на пекинскую биржу статусом "высококачественного инновационного предприятия" по Китаю обладают 4922 средних и малых компании. "С открытием биржи для них настанет весна инвестиций", - считает один из участников предстоящих торгов.

К торгам допущено более четырех миллионов инвесторов - как корпоративных, так и индивидуальных. Индивидуальный инвестор для участия в торгах должен обладать капиталом не менее 500 тысяч юаней и двухлетним опытом присутствия на бирже.

Прообразом BEST является созданная еще в 2006 году экспериментальная платформа для нелистинговых малых предприятий, работающих в высокотехнологичной сфере в пекинской "силиконовой долине" Чжунгуаньцунь. К 2013 году она оформилась в общегосударственную систему продажи акций малых и средних предприятий.

Новая биржа в китайской столице дополняет фондовые рынки в Шанхае и Шэньчжэне, основных финансовых центрах материкового Китая. Фото: Медиакорпорация Китая

Миссия новой биржи - "помочь малому и среднему бизнесу привлекать средства напрямую от инвесторов и меньше полагаться на банки", - поясняет издание Caixin. По мнению экономистов, это особенно важно именно сейчас, когда средние и малые предприятия больше других пострадали от последствий коронакризиса.

Фото: EPA

Другой важный аспект деятельности новой биржи - финансовая поддержка инноваций. BEST станет второй подобной площадкой в Китае. Первая - SSE Star Market - была открыта 22 июля 2019 года на базе Шанхайской фондовой биржи, и сразу получила прозвище "китайский Nasdaq". Отличие пекинской площадки в том, что она прежде всего ориентируется на средние и малые компании, не удовлетворяющие высоким требованиям листинга в Шанхае.

Фото: Медиакорпорация Китая

Примечательно, что обе площадки открыты по личной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня активная поддержка инновационной деятельности стала одним из важных аспектов государственной политики на самом высоком уровне. Достаточно сказать, что в принятом в нынешнем марте плане "14-й пятилетки" (2021-2025 гг.) предполагается взрывной рост финансирования инноваций.

Рост инвестиций в НИОКР на 2021-2025 годы составит 7 процентов ежегодно

Темпы ежегодного увеличения финансирования НИОКР подскочат в 17,5 раза по сравнению с "13-й пятилеткой". Если в 2016- 2020 годах плановый показатель роста правительственных инвестиций в эту сферу составлял 0,4 процента в год, то в нынешней пятилетке он достигнет 7 процентов ежегодно.

Фото: AP

Лавинообразный рост финансирования НИОКР был вполне ожидаем на фоне проводимого Вашингтоном курса на "технологический развод" с КНР. В последние несколько лет США ввели целый ряд ограничений на поставки программного обеспечения и комплектующих в КНР. Так, в минувшем декабре Соединенные Штаты объявили санкции в отношении более чем 60 китайских технологических компаний, включая крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. Такие действия Вашингтона создают непосредственную угрозу замедления экономического роста КНР.

Фото: Медиакорпорация Китая

Ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ван Тао поясняет: "В технологической сфере Китай до сих пор зависим от компонентов из США и других крупных технологических держав. При разрыве технологического взаимодействия Китай рано или поздно разработает свои инженерные решения, создаст собственную замкнутую технологическую экосистему. Однако в среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию могут замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентных пункта в год". Именно для того, чтобы обезопасить себя от подобных угроз, Китай "играет на опережение", в срочном порядке развивая мощную научно-техническую инновационную базу у себя дома.

Пекинская фондовая биржа открылась с большой прибылью - в первый день торгов, прошедший без ценовых ограничений, акции некоторых компаний подскочили. Фото: EPA

Разумеется, к стремительному развитию НИОКР существуют не только внешние, но и внутренние предпосылки. В плане "14-й пятилетки" четко обозначено понимание властей о том, что "инновации - это двигатель модернизации Китая, обеспечивающий стратегическую поддержку национального развития".

С открытием Пекинской фондовой биржи финансирование инновационной деятельности в КНР будет все активнее осуществляться не только государством, но и частным капиталом.