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Рубрика: Общество

Согреет и обезболит

Китайская медицина рекомендует горячий компресс для облегчения различных недугов
Текст: Ци Ли
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Компьютер, смартфон, планшет и другие современные электронные устройства сделали нашу жизнь очень удобной.

Однако теперь мы проводим длительное время перед экраном компьютера и часто страдаем от переутомления глаз и хронической усталости. А еще иногда приходится работать сверхурочно, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья. В этой ситуации на помощь придет горячий компресс для лица. Он способен быстро снять усталость и напряжение глаз.

Фото: Пресс-служба SWG
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По теории традиционной китайской медицины, согревающий компресс обладает оздоровительным эффектом. С помощью горячего полотенца мы можем сделать согревающий компресс и снизить неприятные ощущения переутомления глаз, болевые симптомы во время "критических дней" у женщин, заметно улучшить общее состояние здоровья.

Для горячего компресса необходимо чистое полотенце небольшого размера. Намочите полотенце в воде с температурой около 40-45 градусов, выжмите его и приложите к месту, вызывающему наибольший дискомфорт. Полотенце необходимо снова намочить в горячей воде, меняя каждые 5 минут, лучше использовать два полотенца поочередно. Согревающий компресс рекомендуется делать в течение 15-20 минут. Лучше всего делать эту процедуру 3-4 раза в день, так эффект будет более заметен.

Такой согревающий компресс способен устранить целый ряд неприятных проявлений многих недугов:

1. Горячий компресс улучшает циркуляцию крови вокруг глаз, способствуя снятию усталости глаз, устраняет симптомы сухости глаз. Кроме того, он улучшает остроту зрения и активизирует работу мозга.

Фото: Медиакорпорация Китая

2. Приложите горячее полотенце к ушам и медленно протрите без нажима. Это благоприятно воздействует на кровообращение в ушных раковинах, может предотвратить функциональную глухоту (тугоухость), вызванную ишемией.

3. Горячий компресс полезен во время головокружений. Приложите горячее полотенце к затылку и подержите несколько минут. Такой компресс воздействует на акупунктурные точки на затылке. Он может снять головокружение, ускорить мыслительные процессы.

Фото: Владимир Казионов
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4. Горячий компресс поможет облегчить боль в шее. После согревающего компресса рекомендуем сделать несколько упражнений для шеи. Например, медленно наклоните голову вперед, затем назад, вправо и влево.

5. Первые признаки шейного спондилеза - такие, как уплотнения в шее, ноющие боли или боль при простуде, можно успешно купировать при помощи горячего компресса. Согревающий компресс может активизировать циркуляцию крови, облегчить мышечные судороги и таким образом предотвратить развитие шейного спондилеза.

6. В случае возникновения боли в области поясницы, онемения ягодиц и ноющих болей также сделайте согревающий компресс. Лежа на спине, приложите горячее полотенце к больному месту, вам сразу станет легче.

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