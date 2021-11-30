Китайские врачи назвали три опасности штамма "омикрон"

Медики из Китая в беседе с изданием Huanqui назвали главные опасности, которые могут быть связаны с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Так, специалисты считают, что он может быть более "живучим", чем другие варианты, поскольку претерпел большое количество мутаций по сравнению с исходным вариантом.

Еще одна опасность в возможности быстрого распространения - в регионах ЮАР, где обнаружили случаи заражения "омикроном", существенно растет заболеваемость, штамм становится доминирующим. Третье обстоятельство, вызывающее беспокойство у медиков - возможная способность "омикрона" обходить сформировавшийся иммунитет.

Как отметили опрошенные врачи, пока говорить о возможных последствиях появления нового штамма рано, его только начали изучать. "Омикрон" уже обнаружили в ряде стран, в России случаев заражения этим штаммом нет. В ВОЗ новый вариант коронавируса охарактеризовали как "вызывающий беспокойство", подчеркнув, что сделать какие-то конкретные выводы пока не представляется возможным.