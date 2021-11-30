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Рубрика: В мире

Новая стабильность

КНР огласила макростатистику за 10 месяцев
Текст: Таня Полурос
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Октябрь стал месяцем перехода от падения к росту темпов развития китайской экономики, свидетельствует опубликованная 15 ноября макроотчетность Госстатуправления КНР.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

В минувшем месяце темпы роста промпроизводства на крупных предприятиях увеличились на 0,4 процентных пункта по сравнению с сентябрем и составили 3,5 процента в годовом исчислении (за 10 месяцев показатель роста составил 10,9 процента в годовом исчислении).

Фото: Александр Щербак / фотохост-агентство ТАСС
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Темп развития сектора услуг повысился на 0,2 процентных пункта по сравнению с сентябрем - до 3,8 процента (за десять месяцев показатель роста составил 15,1 процента).

Темпы роста розничных продаж в октябре набрали 0,5 процентного пункта по сравнению с сентябрем и составили 4,9 процента в годовом исчислении (рост за январь - октябрь - 14,9 процента).

Инвестиции в основные фонды за январь - октябрь выросли на 6,1 процента в годовом исчислении.

Внешняя торговля за отчетный период увеличилась на 22,2 процента. В том числе экспорт - на 22,5 процента, импорт - на 21,8 процента.

Благодаря хорошим показателям роста по стране создано 11,33 миллиона новых рабочих мест, что уже превысило плановый показатель за весь год.

Впрочем, не обошлось без проблем: на экономике отрицательно сказались энергодефицит и проседание рынка недвижимости. Так, цены на первичное жилье в октябре упали в 52 из 70 крупнейших городов в КНР, на вторичное - в 64 муниципалитетах.

Власти оперативно среагировали на эти проблемы и приняли целый ряд мер для их решения. Так, к ноябрю в основном удовлетворен дефицит энергии, из-за которого по стране происходило веерное отключение электричества для предприятий и который уронил в октябре индекс деловой активности в производственном секторе до 49,2 пункта (показатель менее 50 означает снижение активности). В начале ноября оператор электросетей крупнейшего производственного центра в Китае - провинции Гуандун - объявил о сворачивании практики веерных отключений электричества для предприятий. Для удовлетворения энергодефицита страна вывела объемы добычи угля на рекордные за пять лет показатели: 11,93 миллиона тонн в день.

Появились надежды на стабилизацию просевшего рынка недвижимости. Многие малые и средние города, где наметилась тенденция падения цен на жилье, оперативно ввели ограничения на падение цен. Одновременно рынок поддержали банки посредством либерализации ипотечного кредитования. В октябре они на 41 процент в месячном исчислении увеличили объем ипотечного кредитования, выдав ипотечных займов на 384 миллиарда юаней ($129,3 млрд). Кроме того, была несколько снижена процентная ставка по этим кредитам. Для нового жилья на сегодня она составляет 5,73 процента, для вторичного - 5,99 процента.

Фото: kamaz-weichai.ru
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По мнению наблюдателей, важный импульс национальному экономическому развитию до конца года придадут инвестиции. Их скачок ожидается в связи с началом осуществления проектов, закрепленных в плане "15-й пятилетки" (2021-2025 гг.), который был принят в нынешнем марте, заявил ранее замглавы Госстатуправления КНР Фу Линхуэй.

Действительно, в начале ноября целый ряд провинций уже запустил серию масштабных инфраструктурных проектов. Так, провинция Хубэй дала старт осуществлению проектов на 452 миллиарда юаней; Гуанси-Чжуанский автономный район - на 186 миллиардов, Шэньси - на 65 миллиардов. За ними последуют и другие. Накопление средств во многом будет вестись через активную эмиссию гособлигаций спецзайма правительствами на местах. Квота на эмиссию таких ценных бумаг в нынешнем году составляет 3,65 триллиона юаней. До сих пор эмитировано спецоблигаций на 2,22 триллиона. При этом Министерство финансов КНР подтвердило, что вся квота будет использована до конца года. Это означает, что местные правительства соберут на инвестпроекты еще 1,43 триллиона юаней в четвертом квартале.

Такая ситуация вселяет в экономистов уверенность в том, что Китай поддержит стабильные темпы развития до конца года и превысит закрепленный в марте показатель роста ВВП на этот год в шесть процентов.

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