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30.11.2021 15:38
Рубрика: В мире

Лавров: НАТО перебрасывает к границам РФ значительные силы

Текст: Константин Волков
Значительные подразделения НАТО перебрасываются ближе к российским границам, заявил 30 ноября на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"Запад давно, не первый год, провоцирует Украину и не только на антироссийские действия... Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения на Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", - отметил он.

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Также Лавров упомянул, что против ДНР и ЛНР "применяются прямо запрещенные минскими договоренностями тяжелые вооружения, включая беспилотники".

По его словам, "мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру".

Также Лавров напомнил про слова президента РФ Владимира Путина, который ранее отметил, что "если Запад не сможет удержать Украину, а будет наоборот ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по надежному обеспечению своей безопасности".

В мире экс-СССР Украина В мире США В мире Европа Правительство МИД Россия и НАТО

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