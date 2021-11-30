Лавров: США постоянно нагнетают истерию у российских границ

По его словам, "то, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами - это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия у российских границ".

Также он затронул ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе, где до недавнего времени преобладали позитивные, конструктивные, объединительные тенденции, тенденции на поиск консенсуса и компромисса, внедряются откровенно конфронтационные схемы на сдерживание одних стран другими странами", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, вызывает вопросы и "затея саммита демократий", запланированного на 9-10 декабря, сказал глава МИД РФ.

"Сейчас президент США Джозеф Байден созывает саммит демократий​​​. Абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран... он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает ... самоприсвоенное право Вашингтона определять, кто демократ, кто нет. Почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества?", - сказал Лавров.

При этом, отметил министр, саммит РФ и США в Женеве может стать примером для всего мира.

"Состоялся российско-американский саммит в Женеве, тоже был конструктивный, честный разговор. Если такой разговор будет подавать пример всем остальным действиям наших западных партнеров на международной арене, мир только выиграет", - сказал Лавров.