Лидеры России и Вьетнама обсудили планы сотрудничества

Президенты России и Вьетнама провели вчера переговоры в Кремле. Владимир Путин назвал Вьетнам стратегическим партнером, а Нгуен Суан Фук заявил об особых чувствах к России, назвав отношения с Москвой приоритетом внешней политики.

Встреча началась с крепких объятий. "Уважаемый товарищ президент, мы принимаем участие в различных онлайн-мероприятиях, но я очень рад вас видеть здесь в России в таком нормальном режиме", - приветствовал гостя Путин. "Мы действительно дорожим уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом", - сказал он. "Несмотря на пандемию, все-таки в прошлом году товарооборот увеличился на 15 с лишним процентов. А в этом году за девять месяцев - на 16 с лишним процентов", - оценил президент РФ и попросил передать наилучшие пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама. "Мы с ним тоже в контакте", - заметил он.

Программа визита вьетнамского президента в Россию насыщенная. "Подготовлен целый набор важных документов в различных областях, это касается и экономики, и гуманитарного взаимодействия", - сказал Путин. Министерства иностранных дел находятся в постоянном контакте, позиции по очень многим международным проблемам схожие, констатировал он, подчеркнув совместную работу на площадке ООН и ряда региональных организаций. "Вьетнам остается нашим надежным, верным другом, стратегическим партнером", - резюмировал президент.

"Мы всегда питаем особые чувства к России, очень радуемся огромным достижениям, которых Россия добилась за последние 20 лет под вашим руководством", - заметил Нгуен Суан Фук. "Мы убеждены, что с вашим огромным опытом вы продолжите вести Россию к процветанию и благополучию", - добавил он и выделил успехи в развитии экономики и повышение статуса на международной арене. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление. В нем, в частности, говорится, что Москва и Ханой продолжат углублять взаимодействие в сфере обороны и безопасности, военного и военно-технического сотрудничества на основе международного права в интересах мира и стабильности в регионе и в мире. Стороны будут поддерживать регулярные контакты по линии оборонных и силовых ведомств, в том числе на уровне руководства.