Лучше не варить: назван самый полезный для желудка способ есть яйца

Куриные яйца являются универсальным продуктом, который можно есть как на завтрак, так и на ужин. Оптимально готовить из него омлет, причем определенным образом. В результате человек получает блюдо, которые легко усваивается, не вызывая какого-либо ощущения тяжести в желудке, и дает организму максимальную пользу. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Оптимально использовать для омлета одно целое яйцо и обязательно несколько белков в зависимости от веса человека, уточнила врач.

"Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю", - порекомендовала Дианова.

По ее словам, легче всего усваивается организмом именно омлет. Затем идут яйцо пашот (сваренное без скорлупы), яйцо бенедикт, представляющее собой бутерброд с яйцом пашот и различными добавками. И только после этих блюд следуют отварное яйцо и глазунья. Хуже всего усваиваются сырые яйца, предупредила диетолог любителей экспериментов.

Если у человека обострение панкреатита или есть проблемы с желчным пузырем, а жиры строго контролируются, то ему подойдут омлеты из одних белков, заключила гастроэнтеролог.