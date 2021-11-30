Лукашенко заявил о возможности размещения в Беларуси ядерного оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 ноября, что если Польша разместит у себя ядерное оружие государств НАТО, то Минск предложит российской стороне разместить ядерное оружие на белорусской территории.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что если Германия откажется разместить ядерное оружие у себя, оно может быть установлено восточнее Германии.
"В таком случае я предложу президенту Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", - заявил ,белорусский президент в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.
Также он отметил, что размещено может быть "то ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте".
Ядерное оружие, остававшееся на территории Беларуси после распада СССР, как стратегическое, так и тактическое, было выведено после того, как Минск присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году.