Лукашенко заявил о возможности размещения в Беларуси ядерного оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 ноября, что если Польша разместит у себя ядерное оружие государств НАТО, то Минск предложит российской стороне разместить ядерное оружие на белорусской территории.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что если Германия откажется разместить ядерное оружие у себя, оно может быть установлено восточнее Германии.

"В таком случае я предложу президенту Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", - заявил ,белорусский президент в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву​​​, передает РИА Новости.

Также он отметил, что размещено может быть "то ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте".

Ядерное оружие, остававшееся на территории Беларуси после распада СССР, как стратегическое, так и тактическое, было выведено после того, как Минск присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году.