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30.11.2021 19:54
Рубрика: Экономика

Маск предупредил о возможном банкротстве

Текст: Константин Волков
Владелец космической компании SpaceX Илон Маск объявил своим сотрудникам о риске банкротства. Об этом 30 ноября сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на имеющееся в его распоряжении электронное сообщение, которое Маск разослал сотрудникам своей компании.
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Риск банкротства, по словам Маска, возникает из-за недостаточных успехов в разработке жидкостных ракетных двигателей закрытого цикла Raptor для космического корабля Starship, работающих на жидком метане и кислороде.

Фото: AP Photo
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Как написал Маск в своем электронном послании сотрудникам, "кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели".

Более того, сам Маск после Дня благодарения (25 ноября) планировал уйти в длинный отпуск, но остался в офисе, чтобы "выбраться из, честно говоря, катастрофы".

Ранее заявлялось, что прототип Starship может впервые стартовать в январе-феврале 2022 года. Starship вместе с многоразовыми ракетами-носителями Super Heavy должны создать систему, которая позволит доставлять грузы и людей на орбиту Земли, а в перспективе - на Луну и Марс. Также Маск отмечал, что создавая Raptor, использовал в том числе и российские разработки.

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