Матвиенко: Совет по защите семьи обсудит развитие индустрии детских товаров

Вопросы развития в России индустрии детских товаров будут обсуждаться на декабрьском заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сейчас мы готовим в декабре заседание Совета по вопросам защиты семьи и детства. Будем рассматривать важные вопросы о товарах для детей, о развитии индустрии детских товаров", - сказала Матвиенко во время "открытого диалога" сенаторов с министром промышленности и торговли РФ Дмитрием Мантуровым.

Спикер Совфеда отметила, что палата регионов активно взаимодействует с Минпромторгом по вопросам подготовки этого заседания.