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30.11.2021 17:08
Рубрика: Власть

Матвиенко: Совет по защите семьи обсудит развитие индустрии детских товаров

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Пресс-служба Совета Федерации Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Вопросы развития в России индустрии детских товаров будут обсуждаться на декабрьском заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: iStock
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"Сейчас мы готовим в декабре заседание Совета по вопросам защиты семьи и детства. Будем рассматривать важные вопросы о товарах для детей, о развитии индустрии детских товаров", - сказала Матвиенко во время "открытого диалога" сенаторов с министром промышленности и торговли РФ Дмитрием Мантуровым.

Спикер Совфеда отметила, что палата регионов активно взаимодействует с Минпромторгом по вопросам подготовки этого заседания.

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