МИД РФ: Действия НАТО ведут к милитаризации космоса

На сайте МИД РФ 30 ноября опубликована статья "Контраргументация к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса", в которой российское внешнеполитическое ведомство опровергает ряд доводов Альянса касательно ситуации в мире и отношений с Россией.

В частности, отмечает МИД РФ, "объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО, в том числе по смыслу статьи 5 Вашингтонского договора, подрывает международные усилия по формированию юридически обязывающих механизмов по недопущению использования этих сфер в военных целях".

Также в статье отмечается, что НАТО "пытается выйти за границы традиционной зоны ответственности, распространить свое видение мироустройства на новые регионы". В том числе "целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать". При этом, подчеркивает МИД РФ, "наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны".