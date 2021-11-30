МИД РФ: НАТО испытывает Россию на прочность

Москва не провоцирует эскалацию ситуации на Украине, действия России носят сугубо оборонительный характер. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

В нем приводят контраргументации к публикации НАТО, озаглавленные "Мифы об отношениях России и альянса". Один из мифов - "Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной".

"НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что ответные меры России будут "адекватными, соразмерными и сдержанными".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США нагнетают военную истерию у границ России - они со всех сторон обложили РФ военными базами