МИД РФ: В России нет преследований по религиозному признаку

В России отсутствуют преследования по религиозному признаку, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, комментируя ранее сделанное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена касательно религиозных свобод.

"Возмущает категоричная американская формулировка "вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к "узникам совести". Напомню, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления", цитирует РИА Новости слова Аскольдовича.

Ранее Блинкен заявил, что Россия, наряду с Ираном и Китаем, были включены в список стран, причастных или терпимых к "систематическим и вопиющим нарушениям религиозных свобод".

Как считают эксперты, включение в этот список может быть использовано американской стороной для политического давления.

Включению в список нарушителей предшествует попадание в "список наблюдения". В этом году в него поместили Алжир, Коморские острова, Кубу и Никарагуа.