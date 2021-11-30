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30.11.2021 23:10
Рубрика: Власть

Михаилу Мишустину доложили о срочных мерах из-за ситуации с "омикроном"

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 272(8623)
В связи с появлением в мире нового штамма коронавируса "омикрон" Роспотребнадзор сокращает действие ПЦР-тестов до 48 часов. Для россиян, возвращающихся из стран с распространяющимся штаммом, вводится двухнедельный карантин.
Михаил Мишустин призвал не расслабляться из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС Михаил Мишустин призвал не расслабляться из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС
Михаил Мишустин призвал не расслабляться из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС

Данные из регионов говорят о стабилизации ситуации с COVID-19 в России, но в целом расслабляться нельзя, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин. "Крайне важно соблюдать меры предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме", - указал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Правительство продолжает выделять средства для противодействия инфекции. Еще пять миллиардов рублей направлено на дополнительные страховые выплаты медицинским работникам, которые заболевают ковидом при оказании помощи пациентам с этим диагнозом. Свыше 53,5 миллиарда рублей получит Фонд социального страхования. "За счет этих средств продолжится предоставление пособий по временной нетрудоспособности", - сообщил Мишустин, отметив возросшую нагрузку на ФСС в условиях пандемии.

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на восемь процентов, подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Снижение наблюдается четвертую неделю подряд. "Если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, то снижение составило 16 процентов", - привела данные главный санитарный врач. Рост продолжается только в восьми регионах, но он не превышает восьми процентов.

Впервые за последний месяц количество пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей, не превышает одного миллиона, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. За прошлую неделю снижение составило 13 процентов. Сейчас медицинское сопровождение получают 932 тысячи граждан, 745 тысяч - амбулаторно.

Вакцинацию против коронавируса в России прошли более 70 миллионов человек. В структуре вакцинированных увеличилось количество лиц старше 60 лет. "Это именно та категория, которая вызывает у нас наибольшую тревогу и которая болеет тяжелее всего", - заметил глава минздрава. В этой возрастной группе сегодня вакцинированы 56 процентов.

Россия ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан ряда стран. Это нужно, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма

Призыв премьер-министра не расслабляться вызван в том числе появлением в мире нового, более опасного штамма "омикрон". "Россия ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан ряда стран. Это нужно, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма", - сказал Мишустин о принимаемых в этой связи мерах.

После тщательного и первоочередного анализа образцов, поступивших в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж, Роспотребнадзор новый штамм в стране не выявил, заявила глава ведомства. В аэропортах организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых государств. Это прежде всего ЮАР и сопредельные с ней африканские государства, Китай, Великобритания и ряд других, которые объявили об обнаружении штамма. Тестирование проводится бесплатно. "Большинство перечисленных стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, имеют высокие риски инфицирования человека новым коронавирусом, и от граждан, которые находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира, мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении, - сообщила Анна Попова о новых решениях. - По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан". С учетом особенностей штамма, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма Роспотребнадзор сокращает срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов, добавила главный санитарный врач.

До новогодних праздников остался месяц, и Попова призвала россиян провести их дома, внутри страны. "Ситуация развивается в разных странах по-разному", - подчеркнула она. Меры реагирования властями этих стран тоже могут быть разными. "Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок", - предупредила главный санитарный врач России. Вместо отдыха, по ее словам, можно не только потерять потраченные деньги, но и нанести значительный вред здоровью.

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