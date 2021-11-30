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30.11.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Минцифра: Более 20 миллионов сим-карт прошли процедуру активации

Текст: Олег Капранов
До 1 декабря все пользователи корпоративных сим-карт должны пройти процедуру активации. Сделать это можно через портал Госуслуги, либо посетив офис оператора связи. Сим-карты, не прошедшие через процедуру активации, будут заблокированы.
Фото: Anon Thongsang / istock Фото: Anon Thongsang / istock
Фото: Anon Thongsang / istock

В начале ноября операторы связи проинформировали абонентов о необходимости регистрации сим-карт через Госуслуги: были разосланы информационные письма и смс-сообщения, разъяснен механизм действий.

Фото: istock
В Минцифры придумали, как защитить sim-карты от мошенников

Как сообщили в Минцифры, к настоящему моменту успешно подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, а так же сим-карт для устройств "интернета-вещей". По информации, которую ведомство получило от операторов сотовой связи, компании утвердили графики завершения регистрации сим-карт.

Привязка направлена на борьбу с "серыми" сим-картами, которые используются для противозаконных действий.

Как сообщил "РГ" один из сотовых операторов, в случае, если необходимые действия по активации не будут выполнены абонентом в срок и сим-карта все-таки окажется заблокированной, ее можно будет восстановить. Для этого так же необходимо будет заполнить информацию о себе на портале Госуслуги и после получения информации оператором сим-карта вновь заработает. Единственное существующее ограничение - срок 6 месяцев, после истечения которого номер телефона может перейти к другому абоненту без возможности восстановления.

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