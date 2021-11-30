Экономика
30.11.2021 10:33
Текст: Юрий Сизов

Минск и Москва согласовали планы по созданию рынков газа и электроэнергии

Энергетические структуры Союзного государства утвердили совместные планы по реализации программ, предусматривающих создание общих рынков газа и электроэнергии. Эту информацию подтвердил во вторник министр энергетики РБ Виктор Каранкевич в интервью национальной белорусской газете.

Фото: БЕЛТА
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В настоящее время, пояснил он, разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии России и Беларуси. Отрабатываются на уровне профильных организаций режимы совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии и вопросы развития инфраструктуры.

Касаясь ситуации в газовой сфере, министр сообщил, что "совместно с российскими коллегами нам предстоит определить основные принципы функционирования объединенного рынка и обеспечить сближение условий работы для наших предприятий".

Кроме того, совместная работа ведется в рамках союзной программы и в области атомной энергетики. Уже подписано межправительственное соглашение между странами о перевозке ядерных материалов, уточнил глава энергетического ведомства.

Ведется и подготовка проекта межправительственного соглашения об обращении с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС. Этот документ, по словам министра, планируется подготовить к подписанию до 1 июля 2022 года.

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