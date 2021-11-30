Минстрой поддерживает создание организаций по сельскому строительству

Минстрой поддерживает создание организаций сельского строительства. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пленарном заседании форума "Малоэтажная Россия 2021".

Уже не первый год идут разговоры о воссоздании "Россельстроя", сказал председатель Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин. "Но не государственного, а коммерческого, - подчеркнул он. - Организации, которая взяла бы на себя ответственность за развитие сельских территорий". Эта идея уже одобрена вице-премьером Маратом Хуснуллиным, добавил он.

"Минстрой поддерживает создание таких организации сельского строительства, - отметил Файзуллин. - Это бизнес, и эти организации должны родиться в наших регионах, там, где есть необходимость развития сельских территорий. Совместно с Минсельхозом мы активно продолжаем работать. Поэтому считаем, что надо ускорить эту работу с регионами, и те, кто готовы создавать такие организации в любой форме собственности, будут поддержаны".