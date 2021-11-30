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Текст:   Марина Трубилина 
22:48 30.11.2021

Минстрой предложил новый порядок взыскания долгов по квартплате

Судебный департамент и служба судебных приставов обязаны будут пополнять информацию в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Это предусмотрено законопроектом, разработанным Минстроем.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ведомство представило новый законодательный вариант решения сразу двух давних проблем. Во-первых, уже не один год действует обязанность истца при обращении в суд указывать идентификаторы должника - паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), СНИЛС и пр. Это должно упразднить ситуации, когда долги взыскивают с полного тезки ответчика. Однако у коммунальных организаций, как правило, нет таких данных. Поэтому, чтобы не парализовать взыскание долгов с жителей, для истцов - коммунальных организаций в виде исключения этот порядок пока не действует.

Фото: РИА Новости
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Минстрой предлагает вносить в ГИС ЖКХ новый вид информации - ИНН. Сведения будут подгружаться в систему через ее интеграцию с Единым госреестром налогоплательщиков по запросу коммунальных организаций.

Кроме того, отложен до начала 2022 года новый порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ. Сейчас оформить субсидию житель может, если у него нет задолженности по оплате ЖКУ. В будущем предполагается ввести более мягкие условия: отказать в предоставлении субсидии смогут только закоренелым должникам - если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Кроме того, желающим оформить субсидию не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности: органы власти станут самостоятельно запрашивать эти сведения. Предполагается, что получать эту информацию госорганы смогут опять же через ГИС ЖКХ. Причем, по новому законопроекту Минстроя, обязанность в автоматизированном режиме размещать информацию о таких судебных актах в ГИС ЖКХ будет возложена на Судебный департамент при Верховном суде РФ и Федеральную службу судебных приставов, говорится в пояснительной записке к документу. Вносить информацию о погашении задолженности также станет ФССП. Причем отдельные положения закона, как предполагается, вступят в силу лишь в конце 2022 года.

Ранее Минстрой уже предлагал различные варианты решения этих проблем. В частности, предлагалось считать одним из идентификаторов должника кадастровый номер помещения либо вообще освободить коммунальные организации от этой обязанности.

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