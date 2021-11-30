Минстрой составит исчерпывающий перечень документов для строительства

Исчерпывающий перечень процедур для строительства будет установлен правительством. Проект постановления об этом разрабатывает Минстрой.

"Правительством будет установлен исчерпывающий перечень документов, мероприятий, согласований, осуществляемых при реализации проектов по строительству", - рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Ни одна из инстанций не сможет требовать больше документов, чем предусмотрено перечнем. В проекте проекте документа перечислено более 800 документов. "Дальнейшая задача - сокращение количества указанных материалов минимум на треть", - подчеркнул министр.

Минувшим летом были внесены изменения в Градостроительный кодекс - введена новая статья с перечнем мероприятий при реализации проектов по строительству. Этапы и мероприятия реализации проекта установлены непосредственно в кодексе, а не в подзаконных актах, как было ранее, подчеркивают в Минстрое.

Этапы реализации проекта охватывают весь строительный цикл: от оформления земельного участка до регистрации построенного объекта. Для всех видов строительства установлено 32 процедуры. Ранее нужно было пройти около 100 процедур в зависимости от вида объекта.

Проект постановления структурирован по этапам. Приводятся документы, необходимые для приобретения прав на земельный участок, утверждения или выдачи информации, необходимой для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта, для строительства объекта и его ввода в эксплуатацию, кадастрового учета и регистрации прав на строение.

Сокращение и оптимизация излишних и устаревших требований и согласований позволит снизить неэффективные затраты и сократить сроки возведения объектов, считают в министерстве.