Мишустин: Объединение усилий России и Китая - лучший ответ на незаконные санкции

Глава российского правительства провел переговоры со своим коллегой, премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Двадцать шестая регулярная встреча прошла в формате видеоконференции.
Российско-китайское сотрудничество развивается в непростой внешней обстановке, подчеркнул Мишустин: некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать недружественные действия, используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. С такими незаконными односторонними санкциями, политическим и экономическим давлением сталкивается как Россия, так и Китай.
"Наш лучший ответ - объединение усилий для совместного развития. На принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", - считает председатель правительства РФ.
Руководствуясь этими принципами, Москва и Пекин, полагает Михаил Мишустин, вышли на самый высокий за всю историю уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Взаимная торговля за первые десять месяцев этого года увеличилась на 31%, до почти 110 миллиардов долларов. "По итогам двенадцати месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное - в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до 200 миллиардов долларов, как поручили главы наших государств", - подчеркнул российский премьер.
Важным направлением совместного развития считается координация планов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". "Это важно для укрепления взаимосвязанности на Евразийском пространстве, поможет обеспечить экономический прогресс России и Китая и создать надежную основу для формирования Большого евразийского партнерства", - напомнил Мишустин об инициативе президента России.
Интересные предложения китайским партнерам готов сделать "Росатом". Это важно в контексте глобальной климатической повестки, поскольку "зеленая" и безопасная атомная энергетика предусматривает нулевые выбросы парниковых газов в атмосферу, сказал председатель правительства России.
Сотрудничество в сфере энергетики между странами давно носит комплексный и стратегический характер. Газопровод "Сила Сибири" обеспечивает стабильные поставки в Китай, через Северный морской путь китайским потребителям приходит сжиженный природный газ с совместного проекта "Ямал СПГ".