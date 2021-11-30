Мишустин: Объединение усилий России и Китая - лучший ответ на незаконные санкции

Партнерство России и Китая находится на самом высоком уровне за всю историю, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Объединение усилий двух государств становится лучшим ответом на незаконные санкции.

Глава российского правительства провел переговоры со своим коллегой, премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Двадцать шестая регулярная встреча прошла в формате видеоконференции.

Российско-китайское сотрудничество развивается в непростой внешней обстановке, подчеркнул Мишустин: некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать недружественные действия, используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. С такими незаконными односторонними санкциями, политическим и экономическим давлением сталкивается как Россия, так и Китай.

"Наш лучший ответ - объединение усилий для совместного развития. На принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", - считает председатель правительства РФ.

Руководствуясь этими принципами, Москва и Пекин, полагает Михаил Мишустин, вышли на самый высокий за всю историю уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Взаимная торговля за первые десять месяцев этого года увеличилась на 31%, до почти 110 миллиардов долларов. "По итогам двенадцати месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное - в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до 200 миллиардов долларов, как поручили главы наших государств", - подчеркнул российский премьер.

Важным направлением совместного развития считается координация планов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". "Это важно для укрепления взаимосвязанности на Евразийском пространстве, поможет обеспечить экономический прогресс России и Китая и создать надежную основу для формирования Большого евразийского партнерства", - напомнил Мишустин об инициативе президента России.

Интересные предложения китайским партнерам готов сделать "Росатом". Это важно в контексте глобальной климатической повестки, поскольку "зеленая" и безопасная атомная энергетика предусматривает нулевые выбросы парниковых газов в атмосферу, сказал председатель правительства России.

Сотрудничество в сфере энергетики между странами давно носит комплексный и стратегический характер. Газопровод "Сила Сибири" обеспечивает стабильные поставки в Китай, через Северный морской путь китайским потребителям приходит сжиженный природный газ с совместного проекта "Ямал СПГ".