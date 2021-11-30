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30.11.2021 12:56
Рубрика: Власть

Мишустин: Объединение усилий России и Китая - лучший ответ на незаконные санкции

Текст: Владимир Кузьмин
Партнерство России и Китая находится на самом высоком уровне за всю историю, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Объединение усилий двух государств становится лучшим ответом на незаконные санкции.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава российского правительства провел переговоры со своим коллегой, премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Двадцать шестая регулярная встреча прошла в формате видеоконференции.

Российско-китайское сотрудничество развивается в непростой внешней обстановке, подчеркнул Мишустин: некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать недружественные действия, используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. С такими незаконными односторонними санкциями, политическим и экономическим давлением сталкивается как Россия, так и Китай.

"Наш лучший ответ - объединение усилий для совместного развития. На принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", - считает председатель правительства РФ.

Руководствуясь этими принципами, Москва и Пекин, полагает Михаил Мишустин, вышли на самый высокий за всю историю уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Взаимная торговля за первые десять месяцев этого года увеличилась на 31%, до почти 110 миллиардов долларов. "По итогам двенадцати месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное - в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до 200 миллиардов долларов, как поручили главы наших государств", - подчеркнул российский премьер.

Фото: EPA
Китай наметил шаги по смягчению энергетического кризиса

Важным направлением совместного развития считается координация планов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". "Это важно для укрепления взаимосвязанности на Евразийском пространстве, поможет обеспечить экономический прогресс России и Китая и создать надежную основу для формирования Большого евразийского партнерства", - напомнил Мишустин об инициативе президента России.

Интересные предложения китайским партнерам готов сделать "Росатом". Это важно в контексте глобальной климатической повестки, поскольку "зеленая" и безопасная атомная энергетика предусматривает нулевые выбросы парниковых газов в атмосферу, сказал председатель правительства России.

Сотрудничество в сфере энергетики между странами давно носит комплексный и стратегический характер. Газопровод "Сила Сибири" обеспечивает стабильные поставки в Китай, через Северный морской путь китайским потребителям приходит сжиженный природный газ с совместного проекта "Ямал СПГ".

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