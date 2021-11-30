Мишустин утвердил новые ставки пошлин для лома и отходов черных металлов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые ставки экспортных пошлин для лома и отходов черных металлов. Они будут действовать с 1 января в течение полугода.

Экспортные пошлины установлены в размере 5 процентов, но не менее 100 евро за одну тонну. Сейчас временная ставка на вывоз лома составляет 5 процентов, но не менее 70 евро за тонну.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлевается нулевая пошлина на вывоз вольфрамовых руд и концентратов. Решение принято для поддержки производителей и недопущения остановки их деятельности из-за нехватки оборотных средств.