Мишустин: В ряде регионов ситуация с COVID стабилизируется, но расслабляться нельзя

По ряду регионов страны наблюдается стабилизация ситуации с распространением COVID-19, но в целом расслабляться нельзя, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Крайне важно соблюдать меры предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме", - указал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

В разных странах мира сообщают о появлении нового, более опасного штамма "омикрон". "Россия ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан ряда стран. Это нужно, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма", - сказал Мишустин о принимаемых в этой связи мерах.