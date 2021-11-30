Мишустин: В ряде регионов ситуация с COVID стабилизируется, но расслабляться нельзя

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30.11.2021 18:28
Рубрика: Власть

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID и призвал не расслабляться

Текст: Владимир Кузьмин

По ряду регионов страны наблюдается стабилизация ситуации с распространением COVID-19, но в целом расслабляться нельзя, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Крайне важно соблюдать меры предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме", - указал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

В разных странах мира сообщают о появлении нового, более опасного штамма "омикрон". "Россия ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан ряда стран. Это нужно, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма", - сказал Мишустин о принимаемых в этой связи мерах.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

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