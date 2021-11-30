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Рубрика: В мире

В чем важность 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва?

Текст: Чжан Ханьхуэй (Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ)
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине состоялся 6-й пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва. КПК - правящая партия второй по объему экономики страны в мире - проводит этот пленум в год своего 100-летия.
Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ
Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ

То, какие вопросы обсуждались и какие решения были приняты на этом пленуме, окажет влияние как на будущее Китая, так и на весь мир, поэтому и представляет большой интерес для всех стран, включая Россию.

Третья Резолюция КПК по историческим вопросам

Председатель Китая стал "кормчим китайского возрождения"

Важнейшим результатом этого пленума стало обсуждение и утверждение "Решения ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии". Дважды в своей истории КПК принимала подобные важные документы, оба из которых сыграли важную роль в объединении понимания всей партии и укреплении ее единства, заложив важный фундамент для создания КНР, проведения политики "реформ и открытости" и социалистической модернизации соответственно.

По итогам столетней борьбы КПК совокупная государственная мощь и международное влияние Китая так качественно возросли, что это трудно объяснить многими западными политическими и экономическими теориями. "Решение" систематически обобщает основные достижения и исторический опыт Коммунистической партии Китая в ее столетней борьбе. В нем отражены старания, жертвы и созидания партии в ходе выполнения своей изначальной цели и миссии - борьбы за счастье китайского народа и возрождение китайской нации за последнее столетие, более подробно излагаются оригинальные идеи, реформаторские практики, прорывные сдвиги и знаковые достижения с момента XVIII съезда КПК, глубоко разъясняется, "в чем кроется наш успех в прошлом и что может гарантировать наш успех в будущем".

"Два определения" заложили прочную основу для развития дела партии и государства в новую эпоху

Согласно коммюнике пленума, партия определила роль товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и всей партии, утвердила руководящую роль идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

Коммунистическая партия Китая накопила много уроков в своей вековой борьбе, и одним из самых важных, несомненно, является то, что руководящее ядро страны и партии имеет решающее значение. Утверждение товарища Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета партии и ядра всей партии - это зов времени, выбор истории и желание народа. Перед лицом невиданных за последние сто лет перемен в мире, если такая страна, как Китай, с населением более 1,4 миллиарда человек, хочет развиваться и выполнять свои международные обязательства, она должна иметь сильное руководящее ядро, чтобы объединить все силы и решать основные вопросы, которые влияют на будущее страны и судьбу человечества, и не должна погрязнуть во внутренних политических конфликтах, сваливая ответственность на других, как это делают некоторые страны.

Фото: Кун Канъи / Синьхуа
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Только политическая партия, имеющая научную теорию, обладает реальной силой. Деятельность КПК за сто лет ее существования никогда не была слепой борьбой идеалистов, а постоянным обобщением успешного опыта и неудач, теоретическое обобщение которых направляло развитие дела партии, что и привело к созданию "китаизированного марксизма". Классическими примерами выступают идеи Мао Цзэдуна о создании и строительстве социалистического Китая и теория Дэн Сяопина о развитии политики "реформ и открытости". Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху являются крупным теоретическим достижением китайских коммунистов, представленных Си Цзиньпином, которые в условиях сложных мировых изменений применяют научную методологию для постижения законов развития, планирования роста, преодоления рисков и вызовов. Это фундаментальное руководство для китайского народа по осуществлению национального возрождения.

Всеобъемлющая народная демократия в Китае: "высокий уровень и качество демократии"

Подводя итоги достижений партии в политическом строительстве, пленум поставил во главу угла "всеобъемлющую народную демократию". На основе положительного и отрицательного в ходе политического развития в стране и за рубежом КПК пришла к глубокому осознанию того, что политическая цивилизация и политическая система Китая должны быть глубоко укоренены в почве китайского общества. Слепое копирование политических систем других стран обречено на провал и может даже похоронить будущее и судьбу страны.

Демократия - это не украшение, она должна использоваться для решения проблем, которые нужно решать людям. Если народ пробуждается только во время голосования и после этого впадает в "состояние покоя", такая демократия не является истинной демократией. Всеобъемлющая народная демократия в Китае представляет собой полную институциональную цепь, включающую все элементы демократической политики, такие как избирательная демократия, представительная демократия, социальная демократия, демократия широких масс и гражданская демократия, охватывающую весь процесс демократической политики - демократические выборы, демократические консультации, демократическое принятие решений, демократическое управление и демократический контроль, с широким участием народа, и является всесторонней и полномасштабной демократией, демократией высокого уровня и качества. Это фундаментальная причина того, почему китайский народ имеет высокую степень институционального доверия.

Развитие Китая вступило в новую эру, это открывает новые возможности для развития китайско-российских отношений

В коммюнике пленума отмечается, что столетняя борьба партии оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс. Китай не экспортирует идеологию или модели развития, но его успех доказывает, что в мире никогда не может быть только одной "правильной" политической системы или пути развития. Россия также ведет поиск подходящего для себя пути развития и добилась значительных успехов. Сегодняшние китайско-российские отношения основаны прежде всего на взаимном уважении к пути развития друг друга.

Фото: PhotoXPress
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В настоящее время китайско-российские отношения продолжают активно развиваться. Стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, представляющим взаимный интерес, создали всеобъемлющий механизм развития контактов на высшем и высоком уровнях и сотрудничества в различных областях, осуществляют насыщенное и стратегически значимое всестороннее сотрудничество. Наши страны, совместными усилиями отстаивая подлинную многосторонность, уже стали важной стабилизирующей силой в неспокойном мире. Мы считаем, что до тех пор, пока Китай и Россия будут придерживаться наиболее подходящей для себя политической системы и пути развития, вместе в будущем они будут вносить новый и больший вклад в благородное дело мира и развития человечества при более всестороннем сопряжении, более полноценном сотрудничестве и углублении отношений.

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