Ханукальная неделя на Украине традиционно, как и в прошлом году, началась с провокаций: в Киеве местные "активисты" попытались демонтировать установленный на Площади Независимости светильник-ханукию, а в Днепропетровске им это сделать удалось.

В Днепропетровске злоумышленник свалил ханукию рано утром, и теперь полиция ведет его поиски. Нужно заметить, что светильник стоял в непосредственной близости от крупнейшего еврейского культурного и делового центра "Менора". Это огромное здание, ставшее архитектурной доминантой городского центра, было отстроено по инициативе нынешнего президента Объединенной еврейской общины (ОЕР) Украины Игоря Коломойского, после государственного переворота активно заигрывающего с украинскими неонацистами.

В Киеве же попытка демонтажа превратилась в шоу длительностью несколько часов. Вскоре после установки ханукии ( ее зажигание символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над окружающей тьмой - от Ред). вокруг нее стали собираться местные активисты, громко обсуждавшие незаконность размещения светильника и собравшие вокруг себя толпу сторонников. Наконец, когда истерия достигла нужного градуса, один из участников сходки начал ломать светильник под крики одобрения толпы, но был остановлен так называемой "муниципальной стражей" - собранных из боевиков АТО и подчиненных непосредственно мэру Кличко охранных отрядов. Позже на место прибыла полиция и задержала четырех самых активных антисемитов, которые были отпущены из отделения сразу после написания объяснительных. Примечательно, что среди задержанных был и персонаж, заваливший киевскую ханукию в прошлом году, - некий Андрей Рачок, несостоявшийся кандидат в президенты Украины. За прошлогоднюю выходку на него было заведено уголовное дело по статье "хулиганство", но он до сих пор остается на свободе и продолжает разжигать ненависть.

С 2015 по 2019 год антисемитские настроения на Украине выросли на 14 процентов

Примечательно в этой связи, что ОЕР в своих ежегодных мониторингах отмечает снижение уровня антисемитизма на Украине сразу на 27 процентов в 2019 году, подчеркивая якобы его "бытовую", неорганизованную форму. Однако совсем иные цифры дает американская Антидиффамационная лига (АDL) - по ее данным Украина находится на уверенном втором месте среди европейских стран по уровню антисемитизма с перспективой выйти на первое. Так, с 2015 по 2019 год антисемитские настроения в незалежной выросли на 14 процентов и достигли показателя 46 процентов. Больше антисемитов - 48 процентов - только в Польше. Разница в данных, вероятно, объясняется исключительно политическим фактором: глава ОЕР будучи "невъездным" в США и Израиль, пытается скрыть результаты своего братания с запрещенным в России "Правым сектором" и прочими украинскими антисемитскими движениями. В появлении на политической арене Украины "активистов" типа Рачка есть безусловная заслуга Коломойского. Но вот сегодняшняя безнаказанность такого рода "активистов" прямо указывает на организованную, "политическую" форму украинского антисемитизма, вину за распространение которого несет уже нынешний глава государства Владимир Зеленский.