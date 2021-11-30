Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономике

Глава Банка России Эльвира Набиуллина и бизнесмен, основатель "Русала" Олег Дерипаска подискутировали на инвестиционном форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!" о денежно-кредитной политике ЦБ. По мнению Дерипаски, текущие высокие ставки в экономике мешают развитию предложения. Набиуллина в ответ на это отметила, что для развития экономики важны "длинные кредиты", которые от ключевой ставки зависят не так сильно.

По мнению бизнесмена, ЦБ денежно-кредитной политикой "двигает вниз кривую спроса", но нужно обеспечивать предложение. "Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция", - заявил Дерипаска. По его словам, нужно наращивать предложение и вливать деньги в логистику для более быстрого движения товаров. "Но никто не будет вкладываться, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года", - считает Дерипаска.

Набиуллина согласилась с тем, что денежно-кредитная политика Банка России должна быть направлена и на рост предложения. При этом она подчеркнула, что в первую очередь денежно-кредитный инструментарий, которым располагает ЦБ, влияет все же на спрос.

Также Набиуллина напомнила, что для полноценного расширения производства нужны "длинные кредиты", ставки по которым зависят не столько от ключевой ставки, а сколько от инфляционных ожиданий банков и финансовых рынков на ближайшие пять-десять лет. "Они в ставку по длинным кредитам закладывают премию по инфляции. Если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, то длинные ставки выше", - сказала глава Банка России. Кроме того, если сам бизнес не вкладывает заработанную прибыль в инвестиции, то проблема, возможно, не только в процентной ставке, добавила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, закрепить инфляцию на низком уровне можно за относительно короткий срок, но с инфляционными ожиданиями этого быстро сделать не получится. Банк России по-прежнему планирует вернуть инфляцию в 2022 году к уровню "вблизи 4%" (по итогам 2021 года она ожидается в диапазоне 7,4-7,9%). Ранее Набиуллина отмечала, что для достижения этой цели ЦБ будет вести жесткую денежно-кредитную политику. Банк России повышает ключевую ставку с весны на фоне быстрого роста инфляции, показатель вырос с 4,25% до 7,5% и может быть поднят еще на заседании ЦБ 17 декабря.