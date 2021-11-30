Набиуллина рассказала о ближайшем решении по ключевой ставке

Банк России на заседании совета директоров 17 декабря рассмотрит несколько возможных решений по ключевой ставке. Их диапазон будет максимально широким: от нуля (ставка не изменится) вплоть до ее повышения сразу на 1 процентный пункт. Об этом рассказала в кулуарах инвестиционного форума ВТБ Капитала "Россия зовет!" глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, в рамках заседания на прошлом заседании совета директоров мы обозначили, как видим диапазон ставки до конца этого года, - там диапазон от 0 до 100. Мы в этом диапазоне будем рассматривать решение, но надо сказать, что сейчас прогноз и по инфляции идет скорее по верхней границе нашего прогноза. Мы это будем учитывать, плюс к этому получим дополнительные данные, в том числе по инфляции за ноябрь с разбивкой по ценам, по услугам. Когда появится эта информация, наверное, будет больше понимания", - сообщила Набиуллина (цитата по "Интерфаксу"). При этом она подчеркнула, что вариант сохранения ключевой ставки на текущем уровне - самый маловероятный.

Банк России непрерывным циклом повышает ключевую ставку с весны из-за быстрого роста инфляции. За это время она поднялась с рекордно низких 4,25% до текущих 7,5% годовых. На последнем заседании ставка была повышена на 0,75 процентного пункта.

При этом годовая инфляция в октябре составляла 8,1%, по итогам года ЦБ ожидает инфляцию в промежутке 7,4-7,9% ближе к верхней границе этого диапазона. В 2022 году ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию к цели "вблизи 4%".