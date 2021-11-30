Набиуллина рассказала об инфляционных ожиданиях людей и бизнеса

Закрепить инфляцию на низком уровне можно за относительно короткий срок, но с инфляционными ожиданиями этого быстро сделать не получится. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".

"Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два-три года даже с очень высоких уровней. Но чтобы завоевать доверие и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это займет не менее десяти лет, а может быть, даже и больше", - считает Набиуллина.

По ее словам, в России, в отличие от стран с развитыми экономиками, такого доверия пока нет, инфляционные ожидания не заякорены. Одновременно Банк России, как и ранее, ожидает вернуть инфляцию к цели "вблизи 4%", отметила Набиуллина.

Общая инфляция в России заметно растет около года. В октябре годовая инфляция (к октябрю 2020 года) превысила 8%, по итогам всего года ЦБ ожидает на данный момент роста потребительских цен на 7,4-7,9%. Для подавления инфляции ЦБ с весны повышает ключевую ставку на каждом заседании совета директоров: за это время она поднялась с рекордно низких 4,25% до 7,5%. Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 17 декабря, ранее ЦБ давал понять, что очередное повышение ставки очень вероятно и на нем.