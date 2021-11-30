Набиуллина рассказала об инфляционных ожиданиях людей и бизнеса

"Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два-три года даже с очень высоких уровней. Но чтобы завоевать доверие и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это займет не менее десяти лет, а может быть, даже и больше", - считает Набиуллина.
По ее словам, в России, в отличие от стран с развитыми экономиками, такого доверия пока нет, инфляционные ожидания не заякорены. Одновременно Банк России, как и ранее, ожидает вернуть инфляцию к цели "вблизи 4%", отметила Набиуллина.
Общая инфляция в России заметно растет около года. В октябре годовая инфляция (к октябрю 2020 года) превысила 8%, по итогам всего года ЦБ ожидает на данный момент роста потребительских цен на 7,4-7,9%. Для подавления инфляции ЦБ с весны повышает ключевую ставку на каждом заседании совета директоров: за это время она поднялась с рекордно низких 4,25% до 7,5%. Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 17 декабря, ранее ЦБ давал понять, что очередное повышение ставки очень вероятно и на нем.