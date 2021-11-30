Назван срок для изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона"

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон" займет три недели, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBS.

"Спутник" показал эффективность против всех имеющихся мутаций [коронавируса]. Я надеюсь, что потребуется три недели на то, чтобы исследовать эффективность вакцины против этого варианта", - сказал Дмитриев.

Накануне РФПИ и Центр имени Гамалеи сообщили, что начинают исследования эффективности вакцины "Спутник V" против "омикрона".

Глава научного центра Александр Гинцбург выразил надежду, что российская вакцина (в комбинации начальная прививка "Спутником V", усиленная бустером "Спутник Лайт"), защитит от нового штамма, так как она сохраняла эффективность от всех предыдущих вариантов коронавируса, включая "дельту".

Тем не менее, разработка модификации вакцины "Спутник" под новый штамм коронавируса необходима, и займет только 10 дней. В результате, если "омикрон" продемонстрирует способность уходить от антительного ответа, будет запущено массовое производство обновленной вакцины.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что это может быть сделано за 45-50 дней, и есть ресурсы, чтобы к 20 февраля производство обновленного препарата достигло нескольких миллионов доз.

В сегодняшнем интервью Дмитриев уточнил, что модернизация состава вакцины необходима в случае ослабления защитных свойств "Спутника V" в несколько раз.