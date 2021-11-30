Названы четыре худших фрукта для больных диабетом

Несмотря на то, что фруктово-ягодная диета считается полезной, ряд подобных продуктов способны вызвать резкий скачки уровня сахара в крови. В их числе - арбуз, говорится в статье Daily Express.

Авторы отмечают, что арбуз имеет высокий гликемический индекс (ГИ). Это показатель того, насколько быстрое питание может повысить уровень сахара в крови.

"Пища с высоким ГИ безопасна для употребления, если у вас диабет, но рекомендуются альтернативы", - отмечают авторы статьи.

Кроме арбузов, больным диабетом следует воздержаться от употребления сушеных фиников, ананасов и слишком спелых бананов.

В свою очередь наиболее полезны для диабетиков яблоки, абрикосы, ягоды и манго.

"Свежие фрукты не содержат свободных сахаров, которые вызывают повышенный уровень сахара в крови. Некоторые фрукты также богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара в кровоток", - говорится в материале.