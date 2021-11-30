Названы лучшие приложение для Android

Компания Google подвела итоги 2021 года и опубликовала список лучших приложений собственного магазина Google Play.

Лучшим приложением вне категорий названо Balance: Meditation & Sleep от Elevate Labs. В его описании оно обозначено как "личный тренер по медитации".

По результатам пользовательского голосования лучшим признан клиент очередного стримингового сервиса Paramount+.

Также вынесены списки победителей по отдельным номинациям.

Полезные приложения

- Empathy

- Mentor Spaces

- Speechify

Для повседневного использования

- Blossom

- PhotoRoom

- Rabit

Развлекательные

- Clubhouse

- Noobly

- Whatifi

"Скрытые драгоценности"

- Laughscape

- Moonbeam

- Moonly

Для личностного роста

- Balance

- Clementine

- Uptime

Для планшетов

- Canva

- Concepts

- Houzz

Для носимых устройств

- Calm

- MyFitnessPal

- Sleep Cycle

Для телевизоров на Google TV

- Disney+

- ESPN

- Tubi