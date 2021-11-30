Названы лучшие приложение для Android

Компания Google подвела итоги 2021 года и опубликовала список лучших приложений собственного магазина Google Play.
Лучшим приложением вне категорий названо Balance: Meditation & Sleep от Elevate Labs. В его описании оно обозначено как "личный тренер по медитации".
По результатам пользовательского голосования лучшим признан клиент очередного стримингового сервиса Paramount+.
Также вынесены списки победителей по отдельным номинациям.
Полезные приложения
- Empathy
- Mentor Spaces
- Speechify
Для повседневного использования
- Blossom
- PhotoRoom
- Rabit
Развлекательные
- Clubhouse
- Noobly
- Whatifi
"Скрытые драгоценности"
- Laughscape
- Moonbeam
- Moonly
Для личностного роста
- Balance
- Clementine
- Uptime
Для планшетов
- Canva
- Concepts
- Houzz
Для носимых устройств
- Calm
- MyFitnessPal
- Sleep Cycle
Для телевизоров на Google TV
- Disney+
- ESPN
- Tubi