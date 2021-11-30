Названы пять признаков скорой "смерти" смартфона

Перед тем, как окончательно прийти в нерабочее состояние, смартфоны предупреждают владельцев о своей возможной кончине. Проблема заключается в том, что многие люди игнорируют тревожные симптомы, а потом становится слишком поздно, пишет ZNDet.

Когда смартфон превратился в кирпич, будет куда сложнее (и дороже) скопировать с него ценные данные. Поэтому не стоит отворачиваться от важных признаков скорой "смерти" девайса.

1. Мерцание экрана. Может быть вызвано неисправностью самого модуля дисплея или повреждением кабеля.

2. Фантомные касания экрана. Также могут быть спровоцированы неполадками в самом дисплее. Усугубить ситуацию может повышенная температура эксплуатации и механические деформации. Со временем таких призрачных касаний, которых пользователь не совершал, будет становиться все больше.

3. Самостоятельная перезагрузка. Обычно свидетельствует о неполадках с аккумулятором, однако может быть вызвана и неисправностью материнской платы.

4. Батарея не заряжается. Это может быть вызвано как удручающим состоянием самой батареи, так и выходом из строя других узлов - например, контроллера заряда. Чтобы исключить внешние факторы, нужно использовать другие кабели и зарядные устройства (желательно фирменные), подключить к беспроводной зарядке.

5. Выпирающий из корпуса экран. Очень опасный признак, свидетельствующий о том, что аккумулятор вздулся. В таком состоянии смартфон просто опасно использовать, но еще опаснее - пытаться вдавить экран на место. Содержащий едкие вещества аккумулятор может лопнуть, взорваться и загореться. Заряжать такой смартфон тоже нельзя.