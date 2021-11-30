Нетронутые леса пересчитали и дали прогноз, что будет через 30 лет

Наша планета - голубая из космоса и зеленая на картах - безвозвратно теряет леса. Те, что в обиходе называют дикими, а ученые, экологи и лесоводы относят к категории МЛТ - малонарушенные лесные территории.

Это представлено в цифрах, сравнениях, статистике за последние 20 лет. На такой документальной основе построена интерактивная карта, которую представили сегодня в Москве, а доступ к ней открыли по всему миру.

Самый общий, глобальный вывод такой: за два десятилетия (2000-2020) на планете утрачено 12 процентов ее первозданных лесов. В переводе на гектары и квадратные километры - это три Испании. Если процесс продолжится с той же скоростью, к 2050 году площадь нетронутых лесов на Земле сократится на треть по сравнению с началом XXI века.

Как сообщили "РГ" в Гринпис России, сбором статистических сведений по всему миру, их обработкой, верификацией занимались более года. К работе привлекались ученые и специалисты в разных областях, эксперты и волонтеры-экологи. На этапе создания самой карты наиболее плотным было взаимодействие Гринпис России с экспертами Мэрилендского университета.

Утрата и деградация лесов категории МЛТ в регионах мира. Фото: Фоторепродукция: Гринпис России

В результате получилась не просто обзорная Google карта, а очень информативный и наглядный инструмент с большим пользовательским функционалом. Изменение и выбор масштаба, переключение "слоев" карты (схема, схема с рельефом, спутниковая съемка) позволяет увидеть и понять, что тревожные процессы идут не за тридевять земель, не только в тропиках и на далекой Амазонке, а там, где мы живем, где родились, где много раз бывали…

Перейдите по ссылке, выберите интересный для вас район и нужный масштаб - и тут же увидите, какие перемены произошли там за последние двадцать лет. В Сибири, в Карелии, на Алтае или Камчатке. При желании можно и на Аляску заглянуть…

Сосновый бор за Пинегой, на родине Федора Абрамова в Архангельской области, куда я сам ходил с друзьями за брусникой, форсировав реку на лодке и отшагав немало километров по старым лежневкам, на этой карте уже не нашел. Лесорубы-старатели добрались и в этот заповедный уголок, который для них - очередная делянка. Дальняя и малоприбыльная из-за больших расходов на транспортировку кругляка. Поэтому с ней не церемонились - свалили корабельные сосны под ноль и ничего убирать за собой не стали…

Дикие леса (МЛТ, на официальном языке) - это лесная территория площадью от 50 тысяч гектаров и выше. Для сравнения - половина Москвы в границах МКАД. При условии, что на этой территории нет городов, деревень, других поселений и там не велось интенсивное хозяйство. Такие почти нетронутые леса накапливают больше углерода, чем так называемые "вторичные" леса и лесные посадки. И, понятно, играют очень важную роль в смягчении парникового эффекта. Немаловажно и то, что дикие леса являются средой обитания крупных млекопитающих. Развиваются такие экосистемы самостоятельно и без влияния человека могут существовать неограниченно долго.

Ситуация с "дикими" лесами на территории Российской Федерации Фото: Фоторепродукция: Гринпис России

Как отмечают составители карты, самые большие потери МЛТ наблюдаются в Восточной Сибири, Юго-Восточной Азии и Экваториальной (Центральной) Африке. Главные угрозы - катастрофические пожары, промышленная заготовка древесины, добыча полезных ископаемых, а в некоторых странах тропического пояса - расчистка новых земель под сельское хозяйство.

А самый тревожный вывод - скорость утраты диких лесов нарастает. И нас это касается в первую очередь, потому что наибольшая площадь потерь МЛТ отмечается последние семь лет в России - от 14 до 33 тысяч кв. км в год.

"Наше поколение - последнее, которое ещё может сохранить дикие леса Земли как регулятор климата планеты и резерв её биологического разнообразия, - заключает, руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко. - Если не принять срочных и эффективных мер по сохранению диких лесов, основная их часть исчезнет уже в ближайшие двадцать лет".