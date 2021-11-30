Николай Патрушев: У России нет агрессивных планов по отношению к Украине

Для чего США и их союзники создают негативный информационный фон и занимаются откровенной дезинформацией о якобы планируемой агрессии России против Украины. Зачем сами американцы ведут постоянную разведку и стягивают войска к российским границам, а также почему Вашингтон молчит в ответ на прямые запросы Москвы. Об этом в блицинтервью "Российской газете" рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Николай Платонович, западные телеканалы и газеты в последние дни все чаще обвиняют Россию в якобы планируемом вторжении на Украину. Насколько обоснованы эти заявления и можно ли им верить?

Николай Патрушев: Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований. Российская Федерация никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ.

Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит.

В свое время официальные лица Украины, в том числе секретарь СНБО Алексей Данилов, опровергали публикации американских изданий о стягивании Россией вооруженных сил к границе.

Затем, видимо, после получения соответствующих инструкций, заняли иную позицию, способствующую Киеву увеличивать военные расходы. Провоцировать напряженность на востоке страны, в нарушение Минских соглашений регулярно обстреливать территории ДНР и ЛНР, в том числе с помощью ударных беспилотников, артиллерии и другого тяжелого вооружения.

Мы также видим и повышенную военную активность самих США в этом регионе.

Николай Патрушев: Нагнетая ситуацию вокруг мнимой российской угрозы, США и их союзники создают выгодный им информационный фон для наращивания своей военной группировки, усиления разведывательной деятельности. А также поставок современного вооружения, боеприпасов и материального имущества для украинских войск и националистических формирований. Информация об этом и об отсутствии агрессивных планов России в отношении Украины доведена Москвой до сведения Вашингтона. Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнерами, изменений не последовало. Для чего распространяется вся эта дезинформация, пока не ясно, хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении России. Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ.

Между тем

Дезинформация и создание информационного шума в XX и XXI веке всегда предшествовала вторжению одних стран на территорию других или знаменовало начало большой войны. Именно так перед началом Великой Отечественной войны действовала немецкая пропаганда во главе с пресловутым министром Йозефом Геббельcом. В конце мая 1941 года он написал в своем дневнике: "Что касается России, то нам удалось организовать грандиозный поток ложных сообщений. Газетные "утки" не дают загранице возможности разобраться, где правда, а где ложь...". Даже Сталин до последнего не доверял сообщениям советских разведчиков о дате начала войны, подозревая, что и они стали жертвами немецкой пропаганды.

Россия продолжит тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ

Дезинформацию другого уровня - направленную на всю мировую аудиторию - продемонстрировал в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл. Он принес прямо в зал заседаний ООН пробирку с неизвестным веществом. Размахивая стекляшкой, Пауэлл, утверждал, что это образец биологического оружия, имеющегося у Саддама Хусейна. Именно по этой причине, объяснил Пауэлл, США и коалиция должны немедленно начать вооруженное вторжение в Ирак. Никакого биологического оружия в Ираке потом не нашли, но это было не важно. Зато страна до сих пор в разрухе и под американской оккупацией.

Еще один пример из недалекого прошлого. Вечером 7 августа 2008 года президент Грузии Саакашвили выступил по телевизору с заявлением, что запретил открывать огонь в ответ на якобы провокации со стороны Южной Осетии и предложил всем сесть за стол переговоров. Спустя несколько часов грузинские войска начали утюжить Цхинвал из "градов" и расстреливать российских миротворцев прямой наводкой из танков...

Примерно по этому же сценарию сейчас идет обострение обстановки на Донбассе, когда украинские каратели наносят удары по мирному населению ДНР и ЛНР, но обвиняют в провокациях сами народные республики. Параллельно Киев и его западные партнеры создают информационный шум, чтобы обвинить уже Россию в подготовке мифической агрессии. То есть все - по отработанным уже много раз методичкам с небольшими новыми вариациями…Что за этим последует? Вывод напрашивается сам собой.

Официально

Во вторник МИД России на своем сайте также разместил официальное опровержение мифа о том, что Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной. "Действия России носят сугубо оборонительный характер, - говорится в сообщении. - В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ. НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны.