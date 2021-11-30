Тайконавты Чжай Чжиган и Ван Япин вернулись в основной модуль космической станции "Тяньхэ" после 6,5 часа работы в открытом космосе.

Ван Япин покидает основной модуль космической станции "Тяньхэ" для проведения запланированных работ, 7 ноября 2021 года. Фото: Синьхуа

Об этом сообщили в ночь на 8 ноября (по пекинскому времени) в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA). Как передает Медиакорпорация Китая, этот выход в открытый космос стал первым для экипажа "Шэньчжоу-13" и третьим в рамках строительства китайской космической станции. Ван Япин стала первой китайской женщиной, совершившей выход в открытый космос.

В ходе проведенных работ тайконавты опробовали функции разработанных в Китае скафандров нового поколения, проверили надежность и безопасность вспомогательного оборудования, предназначенного для выхода в открытый космос, а также протестировали и настроили для дальнейшей эксплуатации роботизированный манипулятор станции "Тяньхэ". Как отметили в ведомстве, работы завершились полным успехом.

16 октября этого года Китай провел запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту в рамках шестимесячной миссии по строительству китайской космической станции. В составе экипажа, который совершает самый длительный в истории КНР космический полет - командир корабля Чжай Чжиган, тайконавты Ван Япин и Е Гуанфу.

Создание орбитальной станции по плану должно завершиться в 2022 году.