Обновить вакцину под "омикрон" можно за считаные месяцы

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен уже в 20 странах мира, и на этом фоне ключевым остается вопрос: нужно ли будет модифицировать под него действующие вакцины, или их эффективность останется достаточной, чтобы защитить и от "выходца" из Африки.

Исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма займет три недели, об этом сообщили в Центре имени Гамалеи и РФПИ. Глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что модифицировать вакцину можно будет достаточно быстро, и к 20 февраля, если возникнет необходимость, есть возможность выпустить уже "миллионы доз".

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что экспериментальная работа по обновлению вакцины с учетом нового штамма займет всего 10 дней, но еще 45-50 дней, по его расчетам, потребуется на проверку безопасности и эффективности и прохождение всех регуляторных процедур. Правда, подчеркнул ученый, не факт, что потребность в переналаживании массового производства вакцины будет. "Спутник V" вместе с бустером "Спутник Лайт" хорошо работают против всех основных мутаций коронавируса.

Так что есть надежда, что и "омикрон" окажется нашей вакцине по зубам. Но готовиться к модернизации нужно - чтобы не терять время, если надежда не оправдается. Пока же ученые начали "подстраивать" препарат под новый штамм. Причем такие же манипуляции были сделаны и для предыдущих вариантов вируса. Все такие "заготовки" хранятся в холодильниках центра. "При необходимости на их базе будет разработан нужный вариант вакцины", - рассказал Гинцбург.

В ближайшие пару недель прояснится вопрос, убегает ли "омикрон" от антительного ответа - такие исследования уже идут, - сказал "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

Если вдруг этот вирус будет существенно уходить от иммунитета, есть два пути, - считает эксперт. "Один путь - сделать более частой ревакцинацию, пока циркулирует этот штамм. В Великобритании уже рассматривают возможность, чтобы вводить бустер через три месяца. Это позволит держать уровень антител на более высоком уровне. И если даже они будут слабее действовать, но будут сохраняться в высокой концентрации, они будут эффективны", - подчеркивает Каган.

При этом все же не исключен и второй сценарий - обновление вакцин. "Сделать это при современных платформах технически несложно. Надо всего несколько недель для того, чтобы сделать мРНК или аденовирусную вакцину, нацеленную точно на новый штамм, - отметил Каган. - Но проблема в том, что все логистические моменты не очень быстры. Необходимо решить все регуляторные моменты: получить новое разрешение, провести исследования в плане безопасности и эффективности вновь полученной вакцины.Произвести миллионы доз. И потом распространить их и привить миллионы людей. Это все довольно сложно и требует времени", - заключил Каган.